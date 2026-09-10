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Έδαφος φαίνεται να κερδίζει το αίτημα της ΠΑΣΥΔΥ για δραστική αλλαγή στο σύστημα των διατμηματικών προαγωγών, οι οποίες εφαρμόστηκαν τον Ιανουάριο του 2024. Το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να συμφωνεί με το ενδεχόμενο κατάργησής τους, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για να μπει τέλος σε έναν θεσμό που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας το 2022.

Ήδη, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός δήλωσε δημόσια πως πρόκειται για λογικό αίτημα και σύντομα αναμένεται να υπάρξει κατάληξη.

Μέσω της διατμηματικής προαγωγής, ένας εργαζόμενος από μία υπηρεσία ή ένα υπουργείο μπορεί να διεκδικήσει προαγωγή στην κλίμακα Α13 σε άλλη υπηρεσία ή άλλο υπουργείο. Όσοι διεκδικούν θέσεις στην κλίμακα Α13 και άνω περνούν από εξετάσεις, όπως τεστ ικανοτήτων και γραπτές εξετάσεις στα εξεταστικά κέντρα και στη συνέχεια από προφορική εξέταση ενώπιον της ΕΔΥ.

Στην πορεία φάνηκε στην πράξη πως οι διατμηματικές προαγωγές δημιουργούσαν περισσότερα προβλήματα στην κρατική μηχανή, καθώς κάποιοι εργαζόμενοι που προέρχονταν από άλλα τμήματα ή υπηρεσίες και προήχθησαν σε άλλο υπουργείο, λόγω έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της θέσης.

Τι θα εισηγηθούν στον Πρόεδρο

Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο μικτό κλιμάκιο, το οποίο συστάθηκε τον περασμένο μήνα μετά τη συνάντηση της ηγεσίας της ΠΑΣΥΔΥ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Το κλιμάκιο, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), έχει προχωρήσει στην καταγραφή των προβλημάτων που παρουσιάζονται στις διατμηματικές προαγωγές, αλλά και σε άλλες θέσεις προαγωγής στην κρατική μηχανή.

Στο τέλος του μήνα, το μικτό κλιμάκιο θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και θα του υποβάλει εισήγηση για κατάργηση των διατμηματικών προαγωγών και αντικατάστασή τους από ενδοτμηματικές προαγωγές.

Δηλαδή, οι ενδοτμηματικές προαγωγές θα έχουν ως αντικείμενο τις νομοθεσίες και τη λειτουργία του εκάστοτε τμήματος, καθώς, με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα οι διατμηματικές προαγωγές, το ποσοστό βαρύτητας της προφορικής εξέτασης είναι υψηλό, ενώ με τις γενικές γραπτές εξετάσεις παραγνωρίζονται η εξειδίκευση και η επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.

Αρχές του 2027 νομοσχέδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», εάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συναινέσει στο αίτημα, τότε το Υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει στις αρχές του 2027 στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο.

Λόγω των αλυσιδωτών προβλημάτων που δημιουργούνται, εξαιρούνται από τις διατμηματικές προαγωγές οι θέσεις στη Βουλή, στη Δικαστική Υπηρεσία, στη Νομική Υπηρεσία, στην Ελεγκτική Υπηρεσία, στο Υφυπουργείο Τουρισμού, στο Υπουργείο Γεωργίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στο Υπουργείο Υγείας και στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

Μάλιστα, ο αριθμός των εξαιρέσεων μεγαλώνει, καθώς ήδη η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών εξέτασε δύο νομοσχέδια με τα οποία εξαιρούνται από τις διατμηματικές προαγωγές άλλες 13 θέσεις εργασίας.

Αλλαγή στον τρόπο μοριοδότησης

Πέραν των αλλαγών στις διατμηματικές προαγωγές, φαίνεται πως υπάρχει συναίνεση για να επέλθουν διαφοροποιήσεις στις θέσεις της κλίμακας Α11 συν δύο, αλλά και στις προαγωγές για τις θέσεις Α14.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», για τις θέσεις στη μισθολογική κλίμακα Α11 συν δύο υπάρχει εισήγηση για αλλαγή του τρόπου μοριοδότησης, με στόχο να λαμβάνονται υπόψη η πείρα και η υπηρεσία του υποψηφίου. Συγκεκριμένα, γίνονται σκέψεις για να μειωθεί η μοριοδότηση της εισήγησης του προϊσταμένου του τμήματος, καθώς και του μεταπτυχιακού.

Εξετάσεις

Εξάλλου, για τις θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής στη μισθολογική κλίμακα Α14 αναμένεται να αλλάξει η υφιστάμενη δομή των εξετάσεων, οι οποίες σήμερα στηρίζονται σε γενικές γνώσεις και σε νόμους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, λένε οι αρνητές του θεσμού, αντί να προάγονται οι καλύτεροι υποψήφιοι, τελικά να προάγονται όσοι μπορούν να αποστηθίζουν καλύτερα τα κείμενα νόμων και κανονισμών, καθώς και όσοι έχουν εξασκηθεί αρκετά στα τεστ ικανοτήτων.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», με την αλλαγή του περιεχομένου των εξετάσεων, αυτές θα επικεντρώνονται κυρίως στην κριτική σκέψη, αλλά και στη διευθυντική ικανότητα των υποψηφίων. Αρμόδια πηγή δήλωσε πως για τα συγκεκριμένα ζητήματα δεν απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Ωστόσο, θα δοθούν οδηγίες στην αρμόδια αρχή για να αλλάξει τη δομή των εξετάσεων.

Αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων

Οι συγκεκριμένες αλλαγές θα ακολουθήσουν την αλλαγή του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο. Το σχετικό νομοθετικό πακέτο συζητείται στη Βουλή. Ωστόσο, παρά τους αρχικούς σχεδιασμούς του Υπουργείου Οικονομικών για εφαρμογή του το 2027, η ΕΔΥ ανέφερε πως θα χρειαστούν έξι μήνες για να επέλθουν οι αλλαγές στο λογισμικό της, θέση η οποία προκαλεί ανησυχία στα κόμματα.

Την ερχόμενη Δευτέρα θα συνεχιστεί η συζήτηση των νομοσχεδίων, με στόχο να εξευρεθεί φόρμουλα που να ικανοποιεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.