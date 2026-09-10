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Μεγάλες διαστάσεις έχουν λάβει οι αναφορές των εκπαιδευτικών οργανώσεων αναφορικά με τα προβλήματα σε σχολεία, τα οποία έχουν έρθει στο προσκήνιο με το που χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Υποδομές, ελλείψεις βιβλίων και φυσικά, τα πολυσυζητημένα κλιματιστικά αποτέλεσαν αυτές τις πρώτες μέρες της νέας σχολικής χρονιάς αντικείμενο καταγγελιών κι έντονων συζητήσεων.

Παρακολουθώντας όλη αυτή τη συζήτηση, η επιτροπή Παιδείας της Βουλής αναμένεται να θέσει επί τάπητος τα ζητήματα αυτά και να ζητήσει επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο Παιδείας. Ήδη, από χθες βουλευτές προέβησαν σε τοποθετήσεις θέτοντας τα προβλήματα που έχουν προκύψει.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Εφραίμ Χρίστου προχωρώντας σε δημόσια καταγγελία εστίασε σε θέματα σχολικών υποδομών, με τα πυρά του να στρέφονται κατά του υπουργείου Παιδείας. Όπως επεσήμανε, το Υπουργείο επιτρέπει να λειτουργούν σχολεία χωρίς πιστοποιητικά καταλληλότητας από την Πυροσβεστική, ενώ σε σχολεία παιδιά βγαίνουν διάλειμμα εκ περιτροπής επειδή δεν υπάρχει χώρος. Ακόμα, αναφέρθηκε στις λυόμενες αίθουσες αλλά και σε μαθήματα που γίνονται, όπως είπε, σε αποθήκες. «Ντρέπομαι που παρατηρώ πως πίσω από τα νούμερα που παρουσιάζονται, κρύβονται οι θλιβερές εικόνες μεγάλης μερίδας σχολείων μας. Και ερωτώ χωρίς περιστροφές, δημοσίως: Μπορεί το υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση να εγγυηθούν ότι τα παιδιά που φοιτούν στο Δημόσιο Σχολείο είναι σε ασφαλές περιβάλλον;», τόνισε ο κ. Χρίστου.

Για ζητήματα που έχουν προκύψει τοποθετήθηκε και ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, αναφέροντας πως «η ωραιοποιημένη εικόνα που επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί τις προηγούμενες ημέρες κατέρρευσε με το πρώτο κουδούνι».

Ο κ. Αλαμπρίτης εστίασε στο πρόβλημα των βιβλίων που ως γνωστόν, θα καθυστερήσουν να παραδοθούν, με αποτέλεσμα οι μαθητές να χρησιμοποιούν φωτοτυπίες, στο θέμα των κλιματιστικών καθώς και σε άλλα ζητήματα υποδομών.

Η επιτροπή Παιδείας αναμένεται να συζητήσει τα θέματα αυτά στην επόμενη της συνεδρία, για να ενημερωθεί τόσο για τα σχολικά βιβλία όσο και για τα κλιματιστικά.

Για εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά στην ετοιμότητα των σχολείων, έκανε λόγο και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, επισημαίνοντας ότι οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών συνεχίζονται, με αποτέλεσμα να χάνονται διδακτικές ώρες και να προκαλείται ταλαιπωρία.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, αναφέρθηκε στη συζήτηση της άλλης εβδομάδας στην επιτροπή Παιδείας, με στόχο την πλήρη ενημέρωση της Βουλής για την πορεία των εργασιών, τα προβλήματα, τις εκκρεμότητες και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους.