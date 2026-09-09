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Η επιστροφή στα σχολεία για τους μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης αλλά και για τους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής, έφερε στην επιφάνεια προβλήματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Την αρχή έκανε χθες με καταγγελία της η ΟΕΛΜΕΚ σχετικά με τα κλιματιστικά, λέγοντας πως πρόκειται για απαράδεκτη κατάσταση σε μεγάλο αριθμό σχολείων, όπου παρά τις εξαγγελίες, αίθουσες δεν διαθέτουν κλιματιστικά. «Με τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην Κύπρο, μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούνται να παραμένουν για πολλές ώρες μέσα σε αίθουσες στις οποίες οι συνθήκες γίνονται εξαιρετικά δύσκολες. Δεν είναι δυνατόν να μιλούμε για σύγχρονο και ανθρώπινο σχολείο όταν παιδιά και εκπαιδευτικοί υποχρεώνονται να κάνουν μάθημα σε συνθήκες έντονης θερμικής καταπόνησης. Το ζήτημα δεν είναι θέμα άνεσης. Είναι πρωτίστως θέμα υγείας, ασφάλειας και αξιοπρεπών συνθηκών μάθησης και εργασίας», αναφέρει η ΟΕΛΜΕΚ, εξαπολύοντας πυρά στο Υπουργείο Παιδείας, επισημαίνοντας πως «δεν μπορεί να περιορίζεται συνεχώς στην παράθεση δικαιολογιών για τις καθυστερήσεις».

Το χορό των διαμαρτυριών συνέχισε η ΠΟΕΔ, με αφορμή εσωτερική εγκύκλιο που έφτασε στα σχολεία, καθώς βιβλία… αγνοούνται και αναμένονται τον Οκτώβρη. Σε δηλώσεις της η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ανέφερε ότι είναι αδιανόητο τα παιδιά να ξεκινούν τη σχολική χρονιά χωρίς βιβλία και να καλούνται να κάνουν μάθημα από φωτοτυπίες.