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Αρκετές εβδομάδες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αναμένεται να ολοκληρωθεί η παράδοση των διδακτικών εγχειριδίων στα Δημοτικά Σχολεία, καθώς σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας προς τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων, η οριστική παραλαβή συγκεκριμένων σχολικών βιβλίων αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Οκτωβρίου του 2026.

Η εξέλιξη σημαίνει ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί θα κληθούν να προχωρήσουν στη διδασκαλία βασικών γνωστικών αντικειμένων χωρίς τα έντυπα εγχειρίδια, για περισσότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζει την καθυστέρηση και προχωρεί σε προσωρινές διευθετήσεις, προκειμένου, όπως αναφέρει, να διασφαλιστεί η συνέχεια και η ομαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται μέχρι την παραλαβή των βιβλίων να αξιοποιούν διαθέσιμο έντυπο και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, τα τετράδια των μαθητών, καθώς και άλλο υποστηρικτικό υλικό, με το Υπουργείο να συστήνει παράλληλα «φειδώ στις εκτυπώσεις».

Καθυστερήσεις σε έξι γνωστικά αντικείμενα

Το πρόβλημα αφορά σειρά μαθημάτων και τάξεων. Ειδικότερα:

Μαθηματικά: Καθυστερεί η παραλαβή του Μέρους Α΄ των διδακτικών εγχειριδίων για την Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Στ΄ τάξη. Ως προσωρινή λύση, αναμένεται να παραδοθούν γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου ολιγοσέλιδα βιβλιαράκια, τα οποία θα καλύπτουν την ύλη των πρώτων εβδομάδων.

Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία: Καθυστερεί το εγχειρίδιο της Α΄ τάξης. Μέχρι την παραλαβή του, οι εκπαιδευτικοί θα αξιοποιούν διαθέσιμο Παράρτημα με δραστηριότητες και κατασκευές.

Ιστορία: Καθυστερεί η έντυπη έκδοση του εγχειριδίου Ιστορίας της Κύπρου της Δ΄ τάξης. Προσωρινά θα χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική έκδοση και το διαθέσιμο υποστηρικτικό υλικό.

Γεωγραφία: Καθυστερεί το βιβλίο της Γ΄ τάξης «Γνωρίζω τον κόσμο μου», με τους εκπαιδευτικούς να καλούνται να αξιοποιούν διαδικτυακό διδακτικό υλικό και φύλλα εργασίας.

Σχεδιασμός και Τεχνολογία – Ψηφιακές Τεχνολογίες: Καθυστερούν τα σχολικά εγχειρίδια των Ε΄ και Στ΄ τάξεων. Το Υπουργείο παραπέμπει στο επικαιροποιημένο διαδικτυακό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ψηφιακά εγχειρίδια, οδηγούς εκπαιδευτικού, παρουσιάσεις, βίντεο και λογισμικά.

Θρησκευτικά: Καθυστερεί η παραλαβή του Μέρους Α΄ των εγχειριδίων της Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Στ΄ τάξης. Μέχρι τότε θα αξιοποιείται υλικό από την επίσημη ιστοσελίδα του μαθήματος, σε συνδυασμό με τα τετράδια των μαθητών.

«Η διδασκαλία συνεχίζεται κανονικά»

Το Υπουργείο Παιδείας διαβεβαιώνει τις διευθύνσεις των Δημοτικών ότι, παρά την καθυστέρηση στην άφιξη των έντυπων εγχειριδίων, η διδασκαλία θα συνεχιστεί κανονικά, βάσει του προγραμματισμού κάθε μαθήματος και του Αναλυτικού Προγράμματος.

Ωστόσο, η ίδια η ανάγκη έκδοσης προσωρινών οδηγιών καταδεικνύει ότι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν θα βρίσκονται όλα τα προβλεπόμενα έντυπα σχολικά εγχειρίδια στα χέρια μαθητών και εκπαιδευτικών. Για αρκετά από αυτά, μάλιστα, η τελική παραλαβή μετατίθεται για τον Οκτώβριο, δηλαδή σε χρόνο που η νέα σχολική χρονιά θα έχει ήδη διανύσει σημαντικό μέρος του πρώτου της διδακτικού κύκλου.

Οι προσωρινές διευθετήσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο, θα ισχύουν μέχρι την παραλαβή των αντίστοιχων εγχειριδίων και έχουν ως στόχο να μην επηρεαστεί ο προγραμματισμός και η υλοποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος.

Τι λέει η ΠΟΕΔ

«Είναι αδιανόητο, στην εποχή της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, τα παιδιά μας να ξεκινούν τη σχολική χρονιά χωρίς βιβλία και να καλούνται να κάνουν μάθημα από φωτοτυπίες», ανέφερε η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου.

«Η καθυστέρηση ενός ολόκληρου μήνα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή τεχνική δυσκολία. Επιβεβαιώνει ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί για ακόμη μια φορά καλούνται να καλύπτουν με πρόχειρες λύσεις τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού», σημείωσε η κ. Βασιλείου.

«Παράλληλα, η μαζική χρήση φωτοτυπιών σημαίνει περιττή κατανάλωση χαρτιού και πόρων, σε μια εποχή που ο σεβασμός στο περιβάλλον και η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στα παιδιά μας πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, στην εκπαίδευση δεν χωρούν ούτε καθυστερήσεις ούτε μπαλώματα.

«Τα βιβλία πρέπει να βρίσκονται στα χέρια των μαθητών από την πρώτη μέρα», κατέληξε.