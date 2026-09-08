Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σταθερές παρέμειναν σε γενικές γραμμές οι επιδόσεις της Κύπρου στα νέα αποτελέσματα του προγράμματος PISA του ΟΟΣΑ, με τις Φυσικές Επιστήμες και την Κατανόηση Κειμένου να διατηρούνται ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, ενώ στα Μαθηματικά καταγράφηκε πτώση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2025, ανακοινώθηκαν την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου από τον ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, «τα αποτελέσματα της μεγάλης αυτής έρευνας για την εκπαίδευση επιβεβαιώνουν την ανάγκη για σοβαρές μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Καταδεικνύουν ακριβώς την ουσία, αλλά και την αξία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που υλοποιούμε ως Κυβέρνηση. Η εστίαση στην αλλαγή του παιδαγωγικού μοντέλου, ο προσανατολισμός στην κριτική σκέψη και στις δυνατότητες αξιοποίησης της γνώσης, αλλά και η έμφαση στην ανθεκτικότητα των παιδιών, καταγράφουν ήδη θετική διαφοροποίηση σε συγκεκριμένους δείκτες».

Σύμφωνα με την υπουργό, «ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι, κατά μέσο όρο, σε όλες τις χώρες της ΕΕ παρατηρήθηκε μείωση στις επιδόσεις, σε σύγκριση με το 2022. Η γενικευμένη αυτή τάση υπογραμμίζει ότι διεθνώς υπάρχει ανάγκη προσαρμογής των εκπαιδευτικών συστημάτων στις νέες δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη εποχή. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, θέσαμε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Για την Κύπρο, συνεχίζει, «οι επιδόσεις παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές στα αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών και της Κατανόησης Κειμένου, ενώ στα Μαθηματικά υπήρξε πτώση, όπως σε όλες τις χώρες. Ιδιαίτερης αξίας θετικό εύρημα για την Κύπρο είναι η αύξηση στο ποσοστό των ανθεκτικών μαθητών και μαθητριών, που ενώ ανήκουν στο χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, έχουν καταγράψει καλύτερες επιδόσεις στην ανώτερη κλίμακα της αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, καταγράφεται αύξηση κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες στις Φυσικές Επιστήμες, 3,2 στα Μαθηματικά και 4,5 στην Κατανόηση Κειμένου».

Πρόσθετα, όπως αναφέρει, καταγράφεται συνολική μείωση στη διαφορά της επίδοσης των μαθητών/τριών λόγω κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, ενώ παράλληλα η επίδραση του κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου στην επίδοση των μαθητών/μαθητριών στην Κύπρο είναι μικρότερη από την αντίστοιχη των χωρών της ΕΕ.

Η κ. Μιχαηλίδου τονίζει πως «τα στοιχεία αυτά μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι ως προς τις εμφάσεις και την κατεύθυνση που δίνουμε στην Παιδεία, ενισχύοντας οριζόντια τις ευκαιρίες για όλα τα παιδιά και στοχεύοντας σε ένα πιο συμπεριληπτικό σχολείο, περιορίζοντας την επιρροή των κοινωνικών ανισοτήτων. Παράλληλα, μας κατευθύνουν για τις εμφάσεις μας, οι οποίες απαιτούν χρόνο προκειμένου να συμβάλουν σε ουσιαστική βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων».

Εργαλείο βελτίωσης

Η υπουργός σημειώνει πως «το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του προγράμματος PISA, ενός σημαντικού εργαλείου βελτίωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων, είναι αυτό που αναμέναμε και είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε προσηλωμένοι στην προώθηση ουσιαστικών τομών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Παράλληλα, κατευθύνει τις προτεραιότητές μας, οι οποίες, όπως έχουμε επανειλημμένα δηλώσει, έχουν ως πυρήνα την πολιτική για διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά».

Ως κυβέρνηση, συνεχίζει, «έχουμε επιλέξει να βελτιώσουμε το δημόσιο σχολείο. Θέλουμε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα για όλα τα παιδιά, εργαζόμαστε συστηματικά σε αυτό και επενδύουμε πόρους, θεμελιώνοντας το εκσυγχρονιστικό πρόσημο του δημόσιου σχολείου. Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά ταυτόχρονα δικαιώνουν τις μεταρρυθμιστικές επιλογές μας. Δεν αναμένουμε μόνο από τις διεθνείς έρευνες να παρακολουθούμε την πρόοδο. Οι τοπικές έρευνες και αξιολογήσεις που ήδη υλοποιούμε στη Δημοτική και τη Μέση Εκπαίδευση, μας επιτρέπουν εκείνες τις παρεμβάσεις και τις στοχευμένες δράσεις για να πετύχουμε στα επόμενα χρόνια να έχουμε το εκπαιδευτικό σύστημα που αξίζει στα παιδιά μας και στον τόπο μας».

«Προς αυτή την κατεύθυνση, δεν περιοριζόμαστε στις υφιστάμενες παρεμβάσεις, αλλά προχωρούμε και σε στενή συνεργασία με εμπειρογνώμονες του προγράμματος PISA του ΟΟΣΑ. Μαζί έχουμε διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο και στοχευμένο σχέδιο δράσης, αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία για την επίτευξη των βέλτιστων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η συνεργασία αυτή εγγυάται ότι οι τομές που υλοποιούμε θα αποδώσουν ουσιαστικά, μετατρέποντας τις προκλήσεις σε μετρήσιμη πρόοδο για τα παιδιά μας και το δημόσιο σχολείο», προσθέτει.

Τα στοιχεία θα τύχουν περαιτέρω ανάλυσης σε σχέση τόσο με την ευρωπαϊκή εικόνα όσο και με τη διαχρονική πορεία της Κύπρου, ενώ το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικότερα τα αποτελέσματα εντός Σεπτεμβρίου.