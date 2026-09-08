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Μια απίστευτη διάσωση έλαβε χώρα στο Νέο Δελχί της Ινδίας, όπου ένας φοιτητής εγκλωβίστηκε κάτω από τα συντρίμμια πενταώροφου κτιρίου. Ο νεαρός έστειλε σύντομο βίντεο SOS σε φίλο του και έτσι συνέβαλε στον εντοπισμό και τη διάσωσή του.

Ο Aditya, φοιτητής εμπορικών σπουδών στο Atma Ram Sanatan Dharma College, βρισκόταν παγιδευμένος σε έναν εξαιρετικά στενό χώρο ανάμεσα σε πλάκες σκυροδέματος και μπάζα μετά την κατάρρευση του κτιρίου, την Κυριακή, στο νοτιοδυτικό Δελχί.

Στο βίντεο, διάρκειας μόλις 11 δευτερολέπτων, φαίνεται το πρόσωπό του καλυμμένο με σκόνη, ενώ γύρω του υπάρχουν συντρίμμια. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, κατάφερε να στείλει το SOS σε φίλο του.

A student named Aditya trapped under the rubble of the collapsed PG building in Delhi, recorded a video of himself and sent it to his brother seeking help to be rescued: Reports pic.twitter.com/jLZKSLlkSR — Mohit Chauhan (@mohitlaws) September 6, 2026

Ο φίλος του έσπευσε στο σημείο της κατάρρευσης και συνεργάστηκε με τα σωστικά συνεργεία για τον απεγκλωβισμό του.

Ο φοιτητής, τελικά, ανασύρθηκε ζωντανός και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Επτά νεκροί από την κατάρρευση

Ο Aditya ήταν ένας από περίπου δώδεκα φοιτητές που εγκλωβίστηκαν όταν το πενταώροφο κτίριο κατέρρευσε, στη νοτιοδυτική περιοχή του Νέου Δελχί.

Στο κτίριο λειτουργούσαν ιδιωτικοί ξενώνες για φοιτητές του Πανεπιστημίου του Δελχί.

THE BUILDING COLLAPSED IN JUST SECONDS… 😨



📱A normal afternoon in a crowded Delhi student neighborhood suddenly turns terrifying as a multi-storey PG building begins showing subtle signs of structural failure.Tiny pieces of concrete fall first.



Then cracks spread across the… pic.twitter.com/uA6P7UUjrm — Cockroach Janta party (@IAMVICKYFANS) September 7, 2026

Από την κατάρρευση έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, ηλικίας 19 έως 56 ετών. Περίπου 50 φοιτητές φέρεται να διέμεναν στο κτίριο, το οποίο βρισκόταν υπό ανακαίνιση όταν κατέρρευσε.

DELHI: SATYA NIKETAN BUILDING COLLAPSE: CCTV FOOTAGE EMERGES



CCTV footage from opposite the building captures the moment a person rushes out of his shop to save his life as the collapse unfolds.



Search and rescue operations continue at the site. pic.twitter.com/svxVTwDYhW — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) September 7, 2026

Ο απολογισμός θα μπορούσε να ήταν ακόμη μεγαλύτερος, καθώς η κατάρρευση σημειώθηκε την Κυριακή, όταν αρκετοί φοιτητές βρίσκονταν εκτός των δωματίων τους.

Συλλήψεις και έρευνα για τις ευθύνες

Μετά την τραγωδία, η αστυνομία του Νέου Δελχί προχώρησε στη σύλληψη της ιδιοκτήτριας του κτιρίου, Ουρμίλα Γκούπτα, του συζύγου της, Χαριράμ Γκούπτα, συνταξιούχου σμηνία της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και του γιου τους, Μαχές Γκούπτα.

#WATCH | Delhi: Search and rescue operations are underway on a war footing in South Delhi's Satya Niketan area following the collapse of a building.



Teams from the National Disaster Response Force (NDRF), Fire Service, Delhi Police, and other agencies are working at the site to… pic.twitter.com/wAHddKBY7A — ANI (@ANI) September 6, 2026

Παράλληλα, η κυβέρνηση έθεσε σε αναστολή πέντε υπαλλήλους της δημοτικής αρχής που ήταν αρμόδια για την έκδοση των σχετικών αδειών.

Τη Δευτέρα, το Ανώτατο Δικαστήριο του Νέου Δελχί έδωσε εντολή στη δημοτική αρχή να ερευνήσει εάν τα ιδιωτικά κτίρια που φιλοξενούν φοιτητές στην πόλη τηρούν την πολεοδομική νομοθεσία και να εντοπίσει τυχόν παραβάσεις.

«Υπήρχε νερό στο υπόγειο»

Η πρωθυπουργός του Νέου Δελχί, Ρέκα Γκούπτα, δήλωσε ότι στο υπόγειο του κτιρίου υπήρχε νερό και απέδωσε την κατάρρευση στον συνδυασμό της συσσώρευσης νερού και των εργασιών επισκευής σε ένα παλιό κτίριο.

«Είναι βέβαιο ότι υπήρχε νερό στο υπόγειο του κτιρίου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συσσώρευση νερού και οι εργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη συνέβαλαν στην κατάρρευση.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες, με οργανώσεις να ζητούν να αποδοθούν ευθύνες για τις συνθήκες ασφαλείας στις φοιτητικές κατοικίες αλλά και σε άλλα κτίρια της ινδικής πρωτεύουσας.

iefimerida.gr