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Μια χαραμάδα ελπίδας προσέφερε το θαύμα της διάσωσης μιας γυναίκας 94 ετών στο Νεπάλ, η οποία ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια καθώς η χώρα δοκιμάζεται μετά από πρωτοφανείς πλημμύρες.

Η Γκουνακεσάρι Μποχάρα βρέθηκε θαμμένη στα συντρίμμια ενός κρατικού οίκου φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή Ρασούβα του Νεπάλ, ο οποίος καταστράφηκε ολοσχερώς από το φονικό κύμα νερού και λάσπης.

🚨🇳🇵 MIRACLE IN NEPAL!



A 105-YEAR-OLD WOMAN has reportedly been rescued alive after being trapped beneath the rubble of her home for around 24 HOURS.



At 105, she survived what many would never survive. 🙏❤️



ABSOLUTELY INCREDIBLE. A TRUE MIRACLE! 🙌🇳🇵 pic.twitter.com/AOBVJGTH0v August 28, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times, η 94χρονη είναι η μοναδική επιζήσασα μεταξύ των τροφίμων και του προσωπικού του ιδρύματος.

The defining image of the flooding disaster thus far is that of an elderly woman covered in sludge as she is carried to safety by a younger man. The woman has been identified by British newspaper The Times as Gunakeshari Bohara, a 94-year-old and sole survivor from a… pic.twitter.com/NWXfsz37NY August 28, 2026

Η συγκλονιστική εικόνα της ηλικιωμένης, καλυμμένης από λάσπη, να μεταφέρεται στην ασφάλεια από έναν νεότερο άνδρα, έχει γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της καταστροφής που πλήττει το Νεπάλ.

Την ανέσυραν με εκσκαφέα -Δεν μπορούσε να μιλήσει από το σοκ

Η Μποχάρα εντοπίστηκε ζωντανή από ομάδα του στρατού του Νεπάλ, η οποία χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει εκσκαφέα για να την απεγκλωβίσει από τα συντρίμμια.

Μετά τη διάσωσή της μεταφέρθηκε στο Kathmandu Trauma Centre, προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα.



Η 94χρονη, η οποία πάσχει από άνοια, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και δεν μπορούσε να μιλήσει στους γιατρούς. Μάλιστα, δεν ήταν σε θέση να δώσει ούτε το όνομά της στο ιατρικό προσωπικό.

Η ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε αργότερα από γυναίκα συγγενή της.

Για τους γιατρούς που την περιέθαλψαν, το γεγονός ότι κατάφερε να επιβιώσει ενώ το ίδρυμα καταστράφηκε και οι υπόλοιποι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί έχασαν τη ζωή τους παραμένει ένα πραγματικό μυστήριο.

«Υπήρξε τόσο μεγάλη τραγωδία, αλλά αυτή είναι μια αξιοσημείωτη περίπτωση. Η ασθενής δεν μπορεί να εξηγήσει πώς επέζησε. Όλοι οι υπόλοιποι στο ίδρυμα σκοτώθηκαν. Πιθανότατα δεν θα μάθουμε ποτέ τι συνέβη. Είναι ένα θαύμα», δήλωσε ο ιατρικός αξιωματούχος του κέντρου τραύματος, δρ. Ιμράν.

Η εικόνα που συμβολίζει την καταστροφή στο Νεπάλ

Η φωτογραφία της ηλικιωμένης γυναίκας, καλυμμένης από λάσπη και με εμφανή τα σημάδια της δοκιμασίας που πέρασε, έχει ξεχωρίσει ανάμεσα στις εικόνες της πρωτοφανούς καταστροφής στο Νεπάλ.

Η Μποχάρα μεταφέρεται στην ασφάλεια από έναν νεότερο άνδρα, ενώ πίσω της διακρίνεται το τοπίο που έχει μετατραπεί σε έναν τεράστιο όγκο από λάσπη και συντρίμμια.

Η διάσωσή της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς συγγενείς ανθρώπων που αγνοούνται ή νοσηλεύονται έχουν συγκεντρωθεί στο Kathmandu Trauma Centre, αναζητώντας πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους.

Το νοσοκομείο έχει δημοσιοποιήσει καταλόγους με τα ονόματα των ανθρώπων που νοσηλεύονται, αλλά και εκείνων που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Μέσα σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία, η επιβίωση της 94χρονης αποτελεί μια σπάνια ιστορία ελπίδας.

iefimerida.gr

