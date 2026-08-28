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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο Νεπάλ για τον απεγκλωβισμό περισσότερων από 100 εργατών, οι οποίοι έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σήραγγα εργοταξίου υδροηλεκτρικού φράγματος μετά την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που έπληξε την Τετάρτη την περιοχή των συνόρων με την Κίνα, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες νεκρούς.

«Λάβαμε την πληροφορία ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στη σήραγγα στο (εργοτάξιο της ανέγερσης φράγματος) Τρισούλι», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο Ράτζα Ραμ Μπάσνετ.

This is how the brave soldiers of the Nepali Army reached the hydropower tunnel to rescue those trapped inside.



Despite facing immense risks and challenging conditions, they stood on the front lines to save precious lives.



A heartfelt salute from the bottom of my heart to every… https://t.co/lvqFtNzT67 pic.twitter.com/wPldazvSYa August 27, 2026

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού, 350 εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής που είχαν παγιδευτεί απομακρύνθηκαν εσπευσμένα ήδη, ωστόσο πιστεύεται πως απομένουν εκατό ακόμη παγιδευμένοι.

Η γιγαντιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε προχθές Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας σήμερα.

NEPAL FLOOD: 350 RESCUED FROM HYDROPOWER TUNNEL



The Nepali Army has rescued 350 people who were trapped inside the Upper Trishuli Hydropower tunnel following the devastating Bhote Koshi flood in Rasuwa.



A total of 883 people have been rescued amid the ongoing flood crisis. pic.twitter.com/9EbJMmS3l3 August 27, 2026

Οι κινεζικές αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για τρεις νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ο ακόμη προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 472 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.

protothema.gr