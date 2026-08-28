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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο Νεπάλ για τον απεγκλωβισμό περισσότερων από 100 εργατών, οι οποίοι έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σήραγγα εργοταξίου υδροηλεκτρικού φράγματος μετά την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που έπληξε την Τετάρτη την περιοχή των συνόρων με την Κίνα, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες νεκρούς.
«Λάβαμε την πληροφορία ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στη σήραγγα στο (εργοτάξιο της ανέγερσης φράγματος) Τρισούλι», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο Ράτζα Ραμ Μπάσνετ.
Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού, 350 εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής που είχαν παγιδευτεί απομακρύνθηκαν εσπευσμένα ήδη, ωστόσο πιστεύεται πως απομένουν εκατό ακόμη παγιδευμένοι.
Η γιγαντιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε προχθές Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας σήμερα.
Οι κινεζικές αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για τρεις νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ο ακόμη προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 472 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.