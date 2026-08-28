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Η τέως Μορφωτική Σύμβουλος στο Σπίτι της Κύπρου απαντά σε αναφορές του Διομήδη Νικήτα, σε συνέντευξή του στον «Φ»

«Λυπάμαι πραγματικά που ο κ. Διομήδης Νικήτας, στην προσπάθεια του να προβάλει το έργο του, προσπαθεί να μειώσει ή και να υποβαθμίσει το έργο των προκατόχων του και το δικό μου, ένα έργο που με τους συνεργάτες μου υλοποιήσαμε με πολύ κόπο» σχολιάζει σε γραπτή δήλωσή της η συγγραφέας και Ανώτερη Λειτουργός Πολιτισμού δρ Νάντια Στυλιανού, τέως Μορφωτική Σύμβουλος στο Σπίτι της Κύπρου, με αφορμή συνέντευξη του τωρινού Διευθυντή Διομήδη Νικήτα που δημοσιεύθηκε την περασμένη Κυριακή στον «Φιλελεύθερο».

Όπως επισημαίνει η κ. Στυλιανού, όταν ανέλαβε ως Μορφωτική Σύμβουλος στο Σπίτι της Κύπρου, εργάστηκε νυχθημερόν και δηλώνει πως είναι περήφανη για το ενδιαφέρον του κόσμου ο οποίος αγκάλιασε τις εκδηλώσεις. Στη συνέχεια επισημαίνει μερικές από τις εμβληματικότερες δράσεις που δρομολογήθηκαν και θεσμοθετήθηκαν κατά τη δική της θητεία.

«Γνωρίζοντας το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο των χορευτών μας, καθιέρωσα στο Ίδρυμα Κακογιάννη βραδιές σύγχρονου χορού, με πρώτη συμμετοχή την παραγωγή «Άλογα» της Έλενας Χριστοδουλίδου η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία. Στη συνέχεια, όταν ήμουν Αναπληρώτρια Διευθύντρια στο Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, περιέλαβα πρόνοια στον Προϋπολογισμό Ανάπτυξης για τη θεσμοθέτηση εβδομάδας κυπριακής χορογραφίας, κάτι που υλοποιήθηκε με δική μου πρωτοβουλία και συμβολή».

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ

Παράλληλα, αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της θητείας της ως Μορφωτικής Συμβούλου στο Σπίτι της Κύπρου, θέσπισε κριτήρια που να διέπουν τις επιλογές των παρουσιάσεων βιβλίων, κάτι που δεν υπήρχε και ήταν ένα μεγάλο κενό.

«Θεσμοθέτησα μουσικά αφιερώματα για κορυφαίους Κύπριους καλλιτέχνες ενώ παράλληλα έγιναν αφιερώματα σε κορυφαίους λογοτέχνες όπως ο Θανάσης Βαλτινός και ο Τίτος Πατρίκιος, για τον οποίο διοργανώθηκε και έκθεση έργων εμπνευσμένη από τα ποιήματα του. Η αίθουσα του Σπιτιού της Κύπρου ήταν κατάμεστη και είναι κρίμα που τα σημαντικά αυτά αφιερώματα δεν διοργανώνονται σήμερα».

Σημειώνει επίσης πως, σε συνεργασία με το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, θεσμοθέτησε την Εβδομάδα Κυπριακού Θεατρικού Έργου, με μεγαλύτερη πρόσληψη από το κοινό από την Εβδομάδα Κυπριακής Θεατρικής Γραφής. «Πρόσθετα, αναπτύξαμε και εμβαθύναμε τις σχέσεις μας με το Ευρωπαϊκό Κέντρο των Δελφών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με το οποίο υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας, τον Κύκλο Ποιητών. Διοργανώσαμε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, όπως για παράδειγμα για τον νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, τον Κύπριο ποιητή Μιχάλη Πιερή, όπου οι αίθουσες κατακλύστηκαν από νέους».

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ

Στη γραπτή δήλωση της η κ. Στυλιανού επισημαίνει: «Με γνώμονα ότι η ίδια η πόλη πρέπει να είναι πυρήνας ζωτικής ενέργειας και εκφάνσεων πολιτισμού, και στα πλαίσια των εκθέσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και την Ένωση Κυπρίων Ελλάδας, διοργανώσαμε έκθεση φωτογραφίας για την Εισβολή η οποία έλαβε χώρα στο μετρό, δεν υπήρχε δηλαδή πιο κομβικό σημείο, και η επισκεψιμότητα της έκθεσης, που είχε και πολιτικό μήνυμα για την πατρίδα μας, ήταν τεράστια. Συνεχίσαμε την πολύ ωραία πρωτοβουλία της εκδοτικής σειράς «Αίπεια», επικεντρωμένη σε κορυφαίους λογοτέχνες, είτε υπό τη μορφή ανθολογίας Κυπρίων δημιουργών, όπως η σημαντική ανθολογία διηγήματος για την εισβολή που επιμελήθηκε ο πρώην Μορφωτικός Σύμβουλος Κώστας Λυμπουρής. Τώρα με λύπη παρατηρώ ότι έχει ανασταλεί η εκδοτική αυτή άνθηση».

Κατά τη θητεία της, όπως αναφέρει, στο διαδικτυακό πρόγραμμα «Δίαυλος» παρουσιάζονταν εκδηλώσεις του Σπιτιού της Κύπρου, ώστε να δίνεται η ευκαιρία στο κοινό να τις παρακολουθήσει με ζωντανή ψηφιακή μετάδοση μέσω του διαδικτύου, σε περίπτωση που δεν μπόρεσε να παραστεί. «Παράλληλα, εκδίδαμε έγκαιρα κάθε τρίμηνο πρόγραμμα για τους δημοσιογράφους και το κοινό με όλες τις εκδηλώσεις μας, ώστε να το έχει έγκαιρα στα χεριά του ο κάθε ενδιαφερόμενος για τον προγραμματισμό του». Τονίζει ακόμη πως σχεδίαζαν κάθε εκδήλωση με μεράκι, σεβόμενοι την ιδιαιτερότητα και την ταυτότητά της. «Για παράδειγμα, μόλις ανέλαβα σχεδιάσαμε με τους συνεργάτες μου εκδήλωση αφιερωμένη στην κυπριακή ποιητική δημιουργία με Κύπριους ποιητές πολύ ταλαντούχους που ζουν στην Ελλάδα, με τίτλο “Κύπριδα”. Τη φιλολογική επιμέλεια αναθέσαμε στον καταξιωμένο κριτικό Αλέξη Ζήρα. Οι ποιητές αυτοί –αν και έχουν σπουδαίο έργο– δεν ήταν αρκετά προβεβλημένοι στον μητροπολιτικό χώρο της Ελλάδας, πράγμα βεβαίως άδικο. Συνεπώς συγκεντρώσαμε τα τηλέφωνα, τους ειδοποιήσαμε, επιλέξαμε τα ποιήματα, κάναμε πρόβα τις αναγνώσεις κ.λπ.».

Αντίθετα, όπως παρατηρεί η κ. Στυλιανού, «τώρα αυτός ο σχεδιασμός από τις εκδηλώσεις του Σπιτιού της Κύπρου απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα η προσωπική του σφραγίδα να έχει κάπως ξεθωριάσει αφού περιορίζεται, κατά κύριο λόγο, να φιλοξενεί έτοιμες εκδηλώσεις. Εμείς πάντα σχεδιάζαμε τις εκδηλώσεις όταν επρόκειτο για συνέδρια, ημερίδες, αφιερώματα, εκθέσεις, και είναι αυτό που έδινε και το δικό του στίγμα και αποτύπωμα».

Όπως λέει, νιώθει ιδιαίτερη χαρά για το πλήθος συγχαρητηρίων επιστολών που έλαβε από φορείς και άτομα, καθώς και ευμενέστατες κριτικές στον Τύπο, αλλά εκφράζει και πικρία «για τις άστοχες δηλώσεις στην υπό αναφορά συνέντευξη, όπως “το Σπίτι της Κύπρου πήρε τώρα επιτέλους μπροστά”, σαν να παρουσιάζεται τόσα χρόνια ως μια χαλασμένη μηχανή. Το Σπίτι της Κύπρου εδώ και πολλά χρόνια “πήρε μπροστά”, αρκεί να υπάρχει ο απαιτούμενος ζήλος για να συνεχίσει την ανοδική αυτή πορεία και να μεγαλουργήσει».

Η κ. Στυλιανού χαρακτηρίζει «αντιδεοντολογικό και αντισυναδελφικό να κρίνει κάποιος τη δουλειά των συνάδελφων του με κριτήρια την αυτοπροβολή και την καυχησιολογία. Κάθε Διευθυντής, πρωτοστατούντος του κ. Γιώργου Γεωργή, έβαλε το δικό του λιθαράκι, τη δίκη του ψηφίδα, για να είναι σήμερα το Σπίτι της Κύπρου όπως είναι και δεν πρέπει ποτέ αυτό να διαγράφεται».