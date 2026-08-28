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Έναν ακριβώς μήνα μετά τη μεγάλη φωτιά σε Αγία Άννα και Ψευδά, που προκλήθηκε από το πεδίο Βολής Καλού Χωριού, επανέρχονται ξανά τα σοβαρά θέματα ασφάλειας που προκύπτουν από τη λειτουργία του.

Αυτή τη φορά θανάσιμο κίνδυνο διέτρεξαν ομάδες πυρόσβεσης, που εντόπισαν μη εκραγέν βλήμα κατά τη διάρκεια νέας φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Αγίας Άννας το απόγευμα της Τετάρτης.

Το μη εκραγέν βλήμα εντοπίστηκε κοντά σε καλλιέργειες και τον ποταμό Τρέμιθο, σε σημείο κατά την Εθνική Φρουρά που εμπίπτει στα όρια του πεδίου βολής. Όπως ήταν φυσικό, η ανεύρεσή του έθεσε σε συναγερμό και την Αστυνομία, που περιφρουρούσε τον χώρο προκειμένου να μην μπορεί να τον προσεγγίσει κανένας.

Χθες το πρωί, διαπιστώθηκε από κλιμάκιο πυροτεχνουργών της Ε.Φ. πως επρόκειτο για μη εκραγέν φωτιστικό βλήμα όλμου 81 χιλιοστών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εξουδετέρωσής του, μάλιστα, εντοπίστηκε και δεύτερο βλήμα στην περιοχή, που διαπιστώθηκε στην πορεία πως δεν διέθετε εκρηκτική ύλη. Όπως ανέφερε στον «Φ» ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Άμυνας, Σοφιανός Φιλιππίδης, κλιμάκιο πυροτεχνουργών οριοθέτησε και ασφάλισε την περιοχή πριν την καταστροφή του βλήματος.

Σε κατάσταση ετοιμότητας βρίσκονταν την ίδια ώρα δυνάμεις του Τμήματος Δασών, που μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και πέντε πτητικά μέσα κατάφεραν χθες το απόγευμα να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, που φαίνεται να ξεκίνησε τυχαία από την κοίτη του ποταμού, κοντά στο δάσος Αχνάρκα.

Το περιστατικό προκάλεσε πάντως νέα οργή στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν ζητήσει σε συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας, λίγο μετά τη φωτιά του Ιουλίου, το κλείσιμο του πεδίου βολής. Όπως ανέφερε στον «Φ» ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας, Αναστάσης Γεωργίου, περί τα μέσα Σεπτεμβρίου θα γίνει νέα συνάντηση με τον Βασίλη Πάλμα, από τον οποίο θα ζητηθεί οδικός χάρτης για κλείσιμο του πεδίου βολής.

Σημείωσε, εξάλλου, πως στο τραπέζι υπάρχει το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων, που θα εξαρτηθούν από αυτά που θα τους ανακοινώσει ο υπουργός Άμυνας. «Εμείς ζητούμε επιτακτικά να κλείσει το πεδίο βολής», τόνισε, εκφράζοντας ευχαριστίες στις δυνάμεις πυρόσβεσης, που πρόλαβαν τη φωτιά της Τετάρτης πριν επεκταθεί στο δάσος.

Αντιδράσεις βουλευτών

Αναστολή όλων των ασκήσεων στο πεδίο βολής και ταυτόχρονη επιχείρηση για εντοπισμό όλων των μη εκραγέντων βλημάτων, ζήτησε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας. Σε ανάρτησή του, σημείωσε πως ο εντοπισμός μη εκραγέντος βλήματος αποτελεί «ένα εξαιρετικά σοβαρό γεγονός που δεν επιδέχεται εφησυχασμού».

Τονίζοντας πως η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτες, πρόσθεσε πως «η Πολιτεία οφείλει ν’ αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, όπως προηγμένα συστήματα εντοπισμού, χαρτογράφησης και επιβεβαίωσης εκκαθάρισης πυρομαχικών, ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά από κάθε άσκηση δεν παραμένουν μη εκραγέντα πυρομαχικά».

Σημείωσε, επίσης, πως «πρέπει να εξεταστεί η άμεση αναστολή όλων των ασκήσεων στο συγκεκριμένο πεδίο βολής, μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρης έλεγχος και οριστική εκκαθάριση της περιοχής από μη εκραγέντα πυρομαχικά και να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα ασφάλειας». «Η ασφάλεια δεν μπορεί να βασίζεται στην τύχη», τόνισε ο βουλευτής, υποδεικνύοντας πως το θέμα του πεδίου Βολής πρέπει να εξεταστεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ανδρέας Πασιουρτίδης, σημείωσε πως θέση του ΑΚΕΛ είναι πως πρέπει να κλείσει το πεδίο βολής Καλού Χωριού. «Φαίνεται εκ των πραγμάτων πως η παρουσία του πεδίου βολής στην περιοχή εξακολουθεί να δημιουργηθεί κινδύνους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως βρέθηκε πάλι μη εκραγέν βλήμα», είπε, υπενθυμίζοντας πως εντός του πεδίου βολής δραστηριοποιούνται γεωργοί. «Είναι προφανές, πως οι κίνδυνοι από τη συνέχιση της παρουσίας του πεδίου βολής είναι πολλαπλοί και αποδεικνύεται στην πράξη πως δεν μπορεί να συνεχίσει εκεί», τόνισε.