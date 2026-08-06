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Διαμηνύουν πως θα διεκδικήσουν με κάθε τρόπο το κλείσιμο του Πεδίου Βολής Καλού Χωριού οι κοινότητες της περιοχής, που συσπειρώθηκαν και οργανώθηκαν μετά τη μεγάλη φωτιά της 27ης Ιουλίου, που σκόρπισε τον πανικό σε Αγία Άννα και Ψευδά, στις οποίες δόθηκε εντολή εκκένωσης. Στόχος τους είναι η άσκηση πιέσεων ώστε να ληφθεί πολιτική απόφαση για σταδιακή μετακίνηση του πεδίου βολής, το οποίο προκαλεί πολλαπλά προβλήματα στην περιοχή.

Το θέμα συζητήθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε σύσκεψη στον Ψευδά με την Ένωση Κοινοτήτων Λάρνακας, τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας και βουλευτές όλων των κομμάτων (Λάρνακας και Αμμοχώστου), που δήλωσαν τη στήριξή τους στο αίτημα του συμπλέγματος κοινοτήτων Τρέμιθου ποταμού, που περιλαμβάνει τις κοινότητες Αγίας Άννας, Καλού Χωριού, Ψευδά, Μοσφιλωτής και Πυργών.

«Το πρώτο μέλημά μας είναι να φύγει το Πεδίο Βολής, δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Είναι μια ομόφωνη θέση όλων των Κοινοτικών Συμβουλίων της περιοχής, αλλά και της Ένωσης Κοινοτήτων και βουλευτών. Δεν διαπραγματευόμαστε την ασφάλεια του κόσμου. Φτάνει, έχει ξεχειλίσει το ποτήρι», ανέφερε στον «Φ» ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας, Αναστάσης Γεωργίου, σημειώνοντας πως θα υπάρξει νέα συνάντηση μέσα Σεπτεμβρίου με τον υπουργό Άμυνας. «Στο τέλος της χθεσινής συνάντηση πήρα τον λόγο και είπα πως για να δυναμώσουμε τη φωνή μας ίσως πρέπει να γίνει μια ειρηνική διαμαρτυρία όλων των κοινοτήτων με τους βουλευτές μας», σημείωσε.

Κατά τη σύσκεψη ορίστηκε Επιτροπή Παρακολούθησης όσων εξήγγειλε κατά την συνάντηση με τους κοινοτάρχες ο υπουργός Άμυνας, που αφορούν, μεταξύ άλλων, καθαρισμό των αντιπυρικών ζωνών και παροχή αποζημιώσεων στους πληγέντες της φωτιάς, αλλά και για προώθηση του αιτήματος για κλείσιμο του πεδίου βολής. «Θέλουμε ν’ αναλάβει το κράτος να κάνει έναν οδικό χάρτη με χρονοδιαγράμματα ώστε να κλείσει το πεδίο βολής. Να επιλέξουν μια περιοχή που δεν είναι κοντά σε οικιστικές αναπτύξεις ή να έχει κοντά δάσος και να μας ενημερώσουν. Εμάς μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των κατοίκων, οι περιουσίες τους και το περιβάλλον. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν πολύ τυχεροί που σταμάτησε η φωτιά και αυτό οφείλεται και στις δυνάμεις του Τμήματος Δασών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Άμυνας και των κοινοταρχών που έτρεξαν», σημείωσε από την πλευρά του ο κοινοτάρχης Μοσφιλωτής, Ανδρέας Παναγιώτου. Είπε, ακόμη, πως «εμείς συγκρατούμε τον κόσμο μας που θέλει να κάνει διαμαρτυρίες», υποδεικνύοντας πως «στο παρόν στάδιο θέλουμε να παρακολουθήσουμε το θέμα για να δούμε εάν θα κινηθούν προς το κλείσιμο του πεδίου βολής». Προειδοποίησε δε πως «εάν δεν το κάνουν, τότε θα κάνουμε κινητοποιήσεις σε ειρηνικά πλαίσια».

Σε ανακοίνωσή της, εξάλλου, η Ένωση Κοινοτήτων Λάρνακας εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη συνέχιση της λειτουργίας του πεδίου βολής Καλού Χωριού, σημειώνοντας πως «η ασφάλεια των κατοίκων δεν είναι διαπραγματεύσιμη». Ζήτησε ακόμη απαντήσεις για τη φωτιά της 27ης Ιουλίου «που έχει αφήσει πίσω της, εκτός από στάχτες και αποκαΐδια και πολλά ερωτήματα που πρέπει οι αρμόδιοι να απαντήσουν».