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Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι του Ακρωτηρίου και ο Δήμος Κουρίου, αντιδρώντας στους σχεδιασμούς των Βρετανικών Βάσεων για εγκατάσταση νέων κεραιών στην περιοχή. Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα σε παγκοινοτική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες βδομάδες, ανοίγοντας τον δρόμο για κλιμάκωση των αντιδράσεων με πορείες διαμαρτυρίας και νομικές ενέργειες. Η πρώτη κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για το προσεχές Σάββατο στις 9:30 π.μ., με σημείο εκκίνησης την πρώτη είσοδο του Δημοτικού Διαμερίσματος Ακρωτηρίου.

Μιλώντας στον «Φ», ο δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου, ανέφερε ότι ο Δήμος θεωρεί πως η προγραμματιζόμενη επέκταση των εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων είναι κάτι το οποίο αντίκειται στην ορθολογιστική ανάπτυξη ευρύτερα της περιοχής του Δήμου. «Η ανέγερση νέων κεραιών ουσιαστικά στρατικοποιεί περαιτέρω την περιοχή του Ακρωτηρίου. Ζητούμε από την Κυβέρνηση να σταθεί στο πλευρό του Δήμου Κουρίου και να στηρίξει το αίτημά μας για ακύρωση της απόφασης εγκατάστασης των κατασκοπευτικών κεραιών. Παράλληλα, καλούμε τον κόσμο να δώσει μαζικά το παρών στη διαμαρτυρία του Σαββάτου», δήλωσε.

Αναμονή για τις μελέτες

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο Δήμος έχει λάβει δέσμευση ότι δεν πρόκειται να αρχίσουν εργασίες πριν ολοκληρωθούν και εγκριθούν όλες οι απαιτούμενες μελέτες που αφορούν τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανησυχία των τοπικών αρχών έχει ήδη διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ αντίστοιχη διαβεβαίωση φέρεται να έχει δοθεί και από τις Βρετανικές Βάσεις, σύμφωνα με την οποία δεν θα προχωρήσουν κατασκευαστικές εργασίες πριν ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά και την ενημέρωση που έλαβαν οι επηρεαζόμενες κοινότητες, το σχέδιο προβλέπει επέκτασης των κεραιών κατά περίπου 450.000 τετραγωνικά μέτρα. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την εγκατάσταση 68 νέων κεραιών, ενώ άλλες 68 προβλέπεται να τοποθετηθούν στη δεύτερη φάση. Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη και για τρίτη φάση ανάπτυξης.