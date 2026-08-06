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O εντοπισμός drone με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Αλεξάντερ Ντόμπριντ χαρακτήρισε το περιστατικό «υβριδικό σενάριο επίθεσης» και έκανε λόγο για «ένα νέο επίπεδο απειλής».

Παράλληλα, δεν απέκλεισε την εμπλοκή «εχθρικών δυνάμεων», τονίζοντας ότι «πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που μετατρέπει την υβριδική απειλή από μια αφηρημένη έννοια σε μια πολύ συγκεκριμένη πραγματικότητα».

💊Cabal ops: Drones | Explosives | Germany



An explosive armed drone was intercepted at german airport, moments later a cargo jet collided with another flying object in-flight.



German counter-terrorism authorities launched a major investigation after an explosives-laden drone… pic.twitter.com/wlKVCupnCY August 5, 2026

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός, που περιείχε την εκρηκτική ύλη Semtex, εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη από τις ειδικές δυνάμεις.

Παράλληλα, ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι οι αρχές θα εξακριβώσουν ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση, σημειώνοντας ότι οι έρευνες κινούνται «προς κάθε κατεύθυνση» προκειμένου να εντοπιστούν οι ηθικοί αυτουργοί. «Στις υβριδικές απειλές δεν είναι πάντοτε σαφές από πού προέρχονται», ανέφερε, προσθέτοντας πως «είναι απολύτως κατανοητό να υπάρχει η αίσθηση ότι τέτοιες επιχειρήσεις δεν οργανώνονται από ερασιτέχνες».

Σύμφωνα με πληροφορίες της WELT, το drone εντοπίστηκε στις 23:42 από εργαζόμενο της εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης PortGround GmbH. Βρισκόταν στο έδαφος, μόλις λίγα μέτρα από ένα ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov. Αστυνομικοί της ομοσπονδιακής αστυνομίας εκτίμησαν ότι επρόκειτο για πιθανό αυτοσχέδιο εκρηκτικό και εμπρηστικό μηχανισμό, ενώ οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν την παρουσία εκρηκτικών νιτρικών ενώσεων.

Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, στο πακέτο υπήρχε πυροκροτητής. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο μηχανισμός δεν εξερράγη επειδή ο πυροκροτητής αποκολλήθηκε.

Την ίδια ώρα, σε ξεχωριστό περιστατικό, μεταγωγικό αεροπλάνο της DHL, το οποίο είχε αναγκαστεί να ματαιώσει την προσγείωσή του στη Λειψία, συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο κατά την άνοδο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε αργότερα με ασφάλεια σε άλλο αεροδρόμιο.

«Σοβαρή κλιμάκωση»

Την έρευνα για τα δύο περιστατικά έχουν αναλάβει η αντιτρομοκρατική εισαγγελία της Δρέσδης και η αστυνομία του κρατιδίου της Σαξονίας. Ειδικοί σε θέματα ασφαλείας εκτιμούν ότι, εάν αποδειχθεί εμπλοκή του Κρεμλίνου, η υπόθεση θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια σοβαρή κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία.

Το αεροδρόμιο της Λειψίας, στην ανατολική Γερμανία, αποτελεί σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού, τόσο για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις όσο και για συμμάχους του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, χρησιμοποιείται ως βάση επιχειρήσεων της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας φορτίου Antonov Airlines.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Συμμαχία είναι ενήμερη για το περιστατικό, επισημαίνοντας πως οι γερμανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το drone, που ήταν τετρακόπτερο, εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov, ορισμένα από τα οποία φέρουν συνθήματα όπως «Be Brave Like Kherson» («Να είστε γενναίοι όπως η Χερσώνα») και «Be Brave Like Bucha» («Να είστε γενναίοι όπως η Μπούτσα»), την πόλη όπου σημειώθηκε η σφαγή αμάχων κατά τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής.

Σύμφωνα με κοινή έρευνα των δημόσιων δικτύων NDR και WDR και της Süddeutsche Zeitung, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε πενταερυθριτόλη τετρανιτρική (PETN), ισχυρή εκρηκτική ύλη που αποτελεί βασικό συστατικό του Semtex και ανήκει στην ίδια χημική οικογένεια με τη νιτρογλυκερίνη.

Σύμφωνα με την Die Zeit, οι ερευνητές εξετάζουν διάφορα πιθανά σενάρια, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο η Ρωσία να επιχείρησε να πλήξει ουκρανικό στρατιωτικό ή αεροπορικό εξοπλισμό που βρίσκεται στη Γερμανία.

Ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στη Γερμανία, Ολέξι Μακέγιεφ, επέρριψε την ευθύνη στη Μόσχα. «Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι εκτός από τη Ρωσία;» δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Welt TV. Μέχρι στιγμής, η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Ο εκπρόσωπος των Πρασίνων για θέματα εποπτείας των υπηρεσιών πληροφοριών, Κόνσταντιν φον Νοτς, ζήτησε να διεξαχθεί κατεπείγουσα έρευνα, αφήνοντας επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής.

«Αν αποδειχθεί ότι πίσω από την ενέργεια βρίσκεται κάποιο κράτος, τότε δεν θα πρόκειται απλώς για τρομοκρατία, αλλά για κρατική τρομοκρατία εναντίον της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και των πολιτών της», δήλωσε στο Der Spiegel.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της επιτροπής εποπτείας των υπηρεσιών πληροφοριών της γερμανικής Βουλής, Μαρκ Χένριχμαν (CDU), εκτίμησε ότι το περιστατικό μοιάζει με «απόπειρα επίθεσης εναντίον εταιρείας στρατηγικής σημασίας για την Ουκρανία».

Όπως δήλωσε στην Rheinische Post, εάν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της υπόθεσης, «θα πρόκειται για ένα νέο επίπεδο κλιμάκωσης αυτού του είδους των επιθέσεων».

skai.gr