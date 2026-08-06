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Τέσσερις στην αφετηρία για την προεδρία της ΕΔΕΚ, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Σοφία Χριστοδούλου, Μάριος Χάννιδης και Γιώργος Κουττούκης, υπέβαλαν υποψηφιότητα και ρίχνονται στην μάχη. Οι δύο πρώτοι υπέβαλαν την υποψηφιότητα τους τη Δευτέρα, ενώ χθες υπέβαλαν την υποψηφιότητα τους, οι Μάριος Χαννίδης και Γιώργος Κουττούκης.

Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, είχε εξαγγείλει την υποψηφιότητα της από τη Κυριακή με ανάρτηση βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω του οποίου αναφέρεται στις βασικές θέσεις που εκφράζει η υποψηφιότητά της.

Σημειώνεται ότι με την εξαγγελία της υποψηφιότητας της, καταγράφηκαν κάποια σχόλια γύρω από το κατά πόσο πληροί τα κριτήρια υποψηφιότητας, σε σχέση με το χρόνο που απαιτείται ένα άτομο να είναι μέλος για να μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητας για την προεδρία του κόμματος. Αυτό βέβαια, θα εξεταστεί εάν και εφόσον υποβληθεί κάποια ένσταση κατά την καθορισμένη ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας η κ. Μακρή απέστειλε επιστολή της στην Επιτροπή Διαπιστευτηρίων με την οποία, μεταξύ άλλων ενημερώνει τα μέλη ότι είναι μέλος του κόμματος από το 2017, αφού ήταν μέλος της Νεολαίας της ΕΔΕΚ.

Η κ. Μακρή, υποδεικνύει ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του Κόμματος, όπως ίσχυε μέχρι το 2022, τα μέλη της Νεολαίας αποτελούν αυτομάτως μέλη του κόμματος όταν αυτά συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επισημαίνει ακόμα ότι εκπροσωπούσε το κόμμα, ως μέλος του σε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια από το 2020.

Την υποψηφιότητα της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή είχε στηρίξει με ανακοίνωση της η πρωτοβουλία αγώνα για ανασυγκρότηση του κόμματος.

«Δεδομένης της εξαγγελίας της υποψηφιότητας της συναγωνίστριας Σοφίας Χριστοδούλου για τις επικείμενες εκλογές της 5ης Σεπτεμβρίου, η Πρωτοβουλία Αγώνας για Ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ δηλώνει την πλήρη στήριξή της προς το πρόσωπό της», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της.

Την Τετάρτη ήρθε και η επίσημη εξαγγελία του πρώην ευρωβουλευτή και εκ των ιστορικών στελεχών του κόμματος Κυριάκου Μαυρονικόλα. Ένα όνομα το οποίο συζητείτο στο παρασκήνιο εδώ και καιρό για υποβολή υποψηφιότητας.

Στην εξαγγελία της υποψηφιότητάς του, σημειώνει μεταξύ άλλων πώς «στην πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής της ΕΔΕΚ, πιο σκοτεινή ακόμα και από τότε που βρεθήκαμε απέναντι σε δολοφόνους και προδότες, δεν δικαιούμαι να παραδοθώ στο σκοτάδι».

Καταλήγει στην εξαγγελία του, δηλώνοντας ότι θέλει να οδηγήσει το κόμμα στο Τακτικό Εκλογικό Συνέδριο «μέσω ενός πολιτισμένου, συναγωνιστικού διαλόγου, με γνώμονα μόνο το καλό της ΕΔΕΚ. Θέλω να πιστεύω ότι με συμβολή όλων, θα το πετύχουμε. Ο τελευταίος λόγος είναι πάντα στα μέλη του κόμματος μας. Εσείς έχετε την τύχη της ΕΔΕΚ στα χέρια σας», σημειώνει και καταλήγει ότι θα ήταν κατάπτυστος εάν γύριζε την πλάτη στην πιο κρίσιμη περίοδο που περνά το κόμμα.

Την υποψηφιότητα του για την προεδρία της ΕΔΕΚ εξήγγειλε και ο Μάριος Χαννίδης σημειώνοντας ότι η σημερινή συγκυρία απαιτεί ψυχραιμία, υπευθυνότητα και ενότητα. «Με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται αυτή η ιστορική συγκυρία, ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για την προεδρία της ΕΔΕΚ», αναφέρει και προσθέτει ότι δεν διεκδικεί την προεδρία για να διαχειριστεί απλώς μια μεταβατική περίοδο.

«Διεκδικώ την ευθύνη να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ενότητα, την ανασυγκρότηση και την επανεκκίνηση της ΕΔΕΚ. Η υποψηφιότητά μου δεν απευθύνεται σε μια ομάδα. Απευθύνεται σε ολόκληρη την οικογένεια της ΕΔΕΚ, σε όλες τις ΕΔΕΚίτισσες και όλους τους ΕΔΕΚίτες. Για μένα δεν υπάρχουν «δικοί μας» και «δικοί τους». Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που περισσεύουν. Η ΕΔΕΚ χρειάζεται όλους όσοι πιστεύουν στις αρχές και στις αξίες της», σημειώνει.

Στο παρά πέντε της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υπέβαλε την υποψηφιότητα του και ο Γιώργος Κουττούκης, ο οποίος στην εξαγγελία του αναφέρεται σε τέσσερις άξονες προτεραιοτήτων της υποψηφιότητας του. «Πρώτο μέλημα είναι η οικονομική εξυγίανση. Διότι για να επιβιώσει το κόμμα, τα έσοδα πρέπει επιτέλους να καλύπτουν τα έξοδα», σημειώνει και προθέτει: «Παράλληλα θα περικόψουμε δαπάνες οι οποίες επιβαρύνουν δυσάρεστα το κόμμα και δυσχεραίνουν την επιβίωση του».

Σημειώνει ακόμα ότι θα επισκεφθεί 28 επιχειρηματίες με τους οποίους έχει προσωπική και κομματική σχέση, με στόχο τη συγκέντρωση 150.000 ευρώ που θα κατατεθούν απευθείας στον τρεχούμενο λογαριασμό του κόμματος.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Διαπιστευτηρίων θα δέχεται ενστάσεις για τις υποψηφιότητες. Κάθε ένσταση που τυχόν θα υποβληθεί θα πρέπει να υποβάλλεται προσωπικά από το μέλος του κόμματος μέχρι και αύριο 07/08/2026 η ώρα 12.00 το μεσημέρι, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@edek.org.cy προς την Επιτροπή Διαπιστευτηρίων Συνεδρίου (Ε.Δ.Σ.).

Η Επιτροπή σε ανακοίνωση της την περασμένη Δευτέρα, σημειώνει ότι ενστάσεις που δεν θα υποβάλλονται προσωπικά από το ενδιαφερόμενο μέλος, εντός της προθεσμίας υποβολής της, στην καθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.