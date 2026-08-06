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Δύο εκρήξεις ακούστηκαν την ώρα που πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν, σύμφωνα με ενημέρωση του πλοιάρχου του σκάφους.

Το περιστατικό γνωστοποίησε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυτιλίας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, ενώ το Μουσκάτ διεξάγει συνομιλίες με την Τεχεράνη για την από κοινού διαχείριση του στρατηγικής σημασίας περάσματος για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

«Ο καπετάνιος τάνκερ ανέφερε πως άκουσε δυο εκρήξεις καθώς διέπλεε τα στενά του Ορμούζ», ανέφερε το UKMTO μέσω X, διευκρινίζοντας ότι το συμβάν καταγράφτηκε 9 ναυτικά μίλια (16 χιλιόμετρα) νοτιοανατολικά από την Κούμζαρ του Ομάν.

Κατά την αναφορά, «το πλήρωμα και το πλοίο είναι ασφαλή» και «δεν αναφέρθηκε καμιά ζημιά στο περιβάλλον», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το Ιράν, που έκλεισε de facto το στενό μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με έναυσμα τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανοίγει πυρ εναντίον πλοίων που κατηγορεί ότι δεν ακολουθούν τη μοναδική πορεία που επιτρέπει, κατά μήκος των ακτών του.

protothema.gr