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Σε συμφωνία για τις γεωγραφικές συντεταγμένες της θαλάσσιας διαδρομής στο Στενό του Ορμούζ κατέληξαν το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ. Όπως δήλωσε την Τετάρτη, η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβάσεις από τρίτες πλευρές.

Ο Μπαγκαΐ διευκρίνισε, ωστόσο, ότι μια τέτοια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει την ασφάλεια στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και δύο μήνες και ότι η κοινή ανακοίνωση, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα σημεία που έχουν συμφωνηθεί, βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι «τρίτη πλευρά» δεν θα παρεμποδίσει τη διαδικασία.

«Κατά κανόνα, η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν από μόνη της δεν σημαίνει ότι τα Στενά θα καταστούν ασφαλή για τη διέλευση πλοίων, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι παράγοντες που τα καθιστούν μη ασφαλή λόγω των ενεργειών των Ηνωμένων Πολιτειών, και ιδιαίτερα του ναυτικού αποκλεισμού, καθώς και άλλων επιθετικών και απειλητικών ενεργειών κατά του Ιράν και των συμφερόντων του», δήλωσε ο Μπαγκαΐ.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών ή του προέδρου του Κοινοβουλίου του Ιράν στο Πακιστάν ή το Κατάρ.

Το Reuters είχε μεταδώσει νωρίτερα, επικαλούμενο ανώτερη ιρανική πηγή και δύο περιφερειακούς αξιωματούχους, ότι μια υπό διαμόρφωση συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν προβλέπει την παραχώρηση στην Τεχεράνη του ελέγχου των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές υπογράμμιζαν ότι, παρά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, απομένουν σημαντικές λεπτομέρειες που πρέπει να συμφωνηθούν, διαψεύδοντας την εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι επίκειται συμφωνία για την επαναλειτουργία του Στενού.

«Η παραχώρηση έχει ήδη γίνει όσον αφορά κάποια μορφή ελέγχου του Ορμούζ», δήλωσε στο Reuters μία από τις περιφερειακές πηγές.

Η δεύτερη περιφερειακή πηγή ανέφερε ότι παραμένουν ανοιχτές σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα οριστεί ο όρος “έλεγχος”. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι χώρες του Κόλπου επιμένουν οι έλεγχοι των πλοίων να πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία κρατών της περιοχής και η καταβολή τυχόν τελών να είναι εθελοντική.

Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το σχέδιο συμφωνίας που βρίσκεται ήδη στο τραπέζι προβλέπει πως το Ιράν θα έχει τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο μέσω του Ορμούζ. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας παραμένει ο ρόλος που θα έχει η Τεχεράνη και στα πλοία που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο μέσω του Στενού.

skai.gr