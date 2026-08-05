Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έδωσε στους θαυμαστές του μια σπάνια ματιά στο εντυπωσιακό γκαράζ του, αποκαλύπτοντας μερικά από τα πιο σπάνια και πανάκριβα supercars στον κόσμo.﻿

Μπορεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο να αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς και επιτυχημένους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, έχοντας σημειώσει 974 επίσημα γκολ και κατακτήσει 35 έως 36 τρόπαια, ωστόσο συγκαταλέγεται και στους πλουσιότερους αθλητές του κόσμου, ιδιαίτερα μετά το δεύτερο συμβόλαιό του στη Σαουδική Αραβία, το οποίο εκτόξευσε τις ετήσιες απολαβές του σε περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ.

Ταυτόχρονα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει αποδείξει πως δεν διστάζει να διαθέσει ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων που κερδίζει για την αγορά εντυπωσιακών αυτοκινήτων, καθώς ο ίδιος έχει κάνει γνωστό ουκ ολίγες φορές ότι τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία στα premium μοντέλα και στην κατηγορία των supercars.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος δημοσίευσε πρόσφατα σε νέα δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου ποζάρει μπροστά σε μερικά αυτοκίνητα από τη μοναδική συλλογή του, δίνοντας στους φανς του μια σπάνια ματιά στο γκαράζ του, παρουσιάζοντας παράλληλα μερικά από τα πιο σπάνια hypercars και supercars που έχουν κατασκευαστεί ποτέ.

Φυσικά, όπως έμεις έχουμε τονίσει, ο Κριστιανό Ρονάλντο διαθέτει μια ιδιαίτερα σπάνια και πλούσια συλλογή, ωστόσο σίγουρα ανάμεσα στα μοντέλα που ξεχωρίζουν βρίσκονται οι δύο Bugatti ιδιαίτερα υψηλής αξίας που διαθέτει και που μπορούμε να δούμε στις σχετικές φωτογραφίες.

Η πρώτη εξ αυτών είναι μια εντυπωσιακή Bugatti Centodieci, ένα συλλεκτικό hypercar περιορισμένης παραγωγής με τιμή που ξεπερνά τα 8 εκατ. ευρώ σε αξία, ενώ δίπλα της βρίσκεται και μια Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, η αξία της οποίας εκτιμάται περίπου στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Φυσικά, την τιμητική τους στην εν λόγω συλλογή έχουν και τα μοντέλα της Ferrari, καθώς ο Ρονάλντο έχει αποδείξει πολλές φορές ότι διατηρεί ιδιαίτερη αδυναμία στα μοντέλα του Μαρανέλο. Στη συλλογή του διακρίνεται η Ferrari Purosangue, αλλά και δύο από τα πιο σπάνια μοντέλα της σειράς Icona, οι Ferrari Monza SP1 και Ferrari Daytona SP3, με τις αξίες τους να αγγίζουν περίπου τα 1,6 και 2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Στο γκαράζ του υπάρχει επίσης και μια συλλεκτική Ferrari F12tdf, η οποία κυκλοφόρησε σε μόλις 799 αντίτυπα.

Στις εικόνες διακρίνεται επίσης μια McLaren Speedtail, το ταχύτερο μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της βρετανικής εταιρείας, με τιμή που ξεπερνά τα 2,4 εκατ. ευρώ, ενώ στο βάθος φαίνεται να βρίσκεται επίσης και μία Maserati GT2 Stradale καθώς και η εξαιρετικά σπάνια Mercedes-AMG One.

Σημειώνεται πως η Mercedes-AMG One αποτελεί ένα από τα πιο προηγμένα hypercars που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, καθώς χρησιμοποιεί ένα υβριδικό κινητήριο σύνολο εμπνευσμένο από τη Formula 1, αποδίδοντας συνολικά 1.063 ίππους.

Η τιμή της ξεπερνά τα 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ η παραγωγή της είναι αυστηρά περιορισμένη, γεγονός που την καθιστά ένα από τα πιο περιζήτητα αυτοκίνητα στον κόσμο.

Δείτε τη δημοσίευση εδώ:

carandmotor.gr