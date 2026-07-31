Φουντώνουν οι φήμες που θέλουν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ να παντρεύονται προσεχώς, καθώς το ζευγάρι εμφανίστηκε με εντυπωσιακά διαμαντένια δαχτυλίδια.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε την Τρίτη να επιβιβάζεται στην πολυτελή θαλαμηγό του ποδοσφαιριστή στη Μαγιόρκα, φορώντας ασορτί διαμαντένια δαχτυλίδια. Η Χεορχίνα δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες στο Instagram, στις οποίες οι δυο τους εμφανίζονται με τα νέα τους κοσμήματα κατά την επιβίβαση σε ιδιωτικό τζετ.

Η ίδια επέλεξε μαύρο εφαρμοστό τοπ, κόκκινο καπέλο και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια τσάντα Birkin από δέρμα κροκοδείλου.



Φήμες για γάμο αυτό το Σαββατοκύριακο

Πορτογαλικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι πρόκειται να παντρευτεί το Σαββατοκύριακο στην Πορτογαλία. Σύμφωνα με έναν παρουσιαστή, η τελετή φέρεται να έχει προγραμματιστεί στο κτήμα Quinta da Regaleira, στη Σίντρα. Παρά τις πληροφορίες αυτές ωστόσο, οι φήμες παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, καθώς το Quinta da Regaleira φαίνεται να είναι κανονικά ανοιχτό στο κοινό το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια ιδιωτική τελετή.

Πώς ο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στη Χεορχίνα

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε μιλήσει στο παρελθόν για την πρόθεσή του να παντρευτεί τη σύντροφό του μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, δηλώνοντας ότι ήλπιζε να φτάσει στον γάμο του έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο. «Θα την παντρευτώ επειδή πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Όχι μόνο επειδή είναι η μητέρα των παιδιών μου – αλλά επειδή είναι το άτομο που αγαπώ περισσότερο», είχε δηλώσει στον Πιρς Μόργκαν. Οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν τον περασμένο Αύγουστο, ύστερα από οκτώ χρόνια σχέσης. Την ανακοίνωση είχε κάνει η Χεορχίνα με ανάρτηση στο Instagram.

O Ρονάλντο είχε αποκαλύψει επίσης ότι έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, μία πολύ ασυνήθιστη ώρα, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Όπως περιέγραψε, την ώρα που της πρόσφερε το δαχτυλίδι, δύο από τα παιδιά τους μπήκαν στο δωμάτιο και αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, γεγονός που τον έκανε να αισθανθεί ότι εκείνη ήταν η ιδανική στιγμή.

Όπως είπε επίσης, αφιέρωσε πολύ χρόνο για να βρει το ιδανικό μονόπετρο, καθώς γνώριζε πως η Χεορχίνα ονειρευόταν ένα εντυπωσιακό διαμάντι και ήθελε να της χαρίσει ακριβώς αυτό που επιθυμούσε.

iefimerida.gr