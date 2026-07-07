Η ήττα της Πορτογαλίας από την Ισπανία στη φάση των «16» σηματοδότησε το τελευταίο Μουντιάλ του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τη γενέτειρά του, τη Μαδέρα, να του επιφυλάσσει ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την προσφορά του στην εθνική ομάδα.
Ο νυχτερινός ουρανός της Μαδέρα γέμισε φώτα από ένα εντυπωσιακό drone show, κατά τη διάρκεια του οποίου τα drones σχημάτισαν τη φιγούρα του Πορτογάλου σούπερ σταρ σε κίνηση. Πάνω από την εικόνα του παρέμενε σταθερά η επιγραφή «Obrigado 7» («Ευχαριστούμε 7»), ως φόρος τιμής στην αξέχαστη πορεία του με τη φανέλα της Πορτογαλίας.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η αναπαράσταση του εμβληματικού πανηγυρισμού «Siuu», με τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει το θέαμα να συμμετέχει ενεργά, αποτίοντας φόρο τιμής στον Κριστιάνο Ρονάλντο.