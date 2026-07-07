Συνάντηση στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας πραγματοποιούν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα την Τρίτη για τις εργασίες της Συνόδου, ενώ έγινε δεκτός με τιμές από τον Τούρκο ομόλογό του.

Ο Ερντογάν και ο Τραμπ προχώρησαν σε δηλώσεις, μιλώντας στους δημοσιογράφους, στο προεδρικό Μέγαρο.

«Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα πόσο σημαντική είναι αυτή η επίσκεψη. Το γεγονός ότι η Σύνοδος Κορυφής των Ηγετών του ΝΑΤΟ πραγματοποιείται σήμερα στην Άγκυρα, ότι όλοι οι ηγέτες είναι συγκεντρωμένοι στη χώρα μας τώρα και ότι θα βρίσκονται αύριο με τον αγαπητό μου φίλο κ. Τραμπ, θα μας δώσει δύναμη», είπε ο Ερντογάν.

«Η σχέση μας με τον Ερντογάν είναι πολύ ξεχωριστή… Είναι ένας πολύ καλός πρόεδρος», είπε με τη σειρά του ο Ντόναλντ Τραμπ. «Η Τουρκία είναι μια πολύ δυνατή χώρα. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά μαζί. Πιστεύω ότι η σχέση μας θα συνεχίσει να είναι καλή», συμπλήρωσε.

«Η Τουρκία είναι πιο πιστή χώρα από τις άλλες»

«Είμαστε πολύ καλοί φίλοι, έχουν και ένα κτίριο με το όνομά μου, το αεροδρόμιο είναι πολύ ωραίο οι δρόμοι είναι νέοι καινούργιου είστε ένας πολύ καλός ηγέτες», είπε ο Τραμπ.

«Από την αρχή είχαμε πολύ καλή χημεία, δεν ξέρουν πόσο ισχυρή είναι η τουρκία. Εχουν πολύ από τον δικό μας εξοπλισμο και πολύ καλούς στρατιώτες. Εχουμε ιδιαίτερη σχέση. Σέβομαι τον κ. Πρόεδρο και είναι επ’ ωφελία και των δύο χωρών. Θα μιλήσουμε για το εμπόριο και το στρατιωτικό σκέλος, θα μιλήσουμε για το Ιράν. Έχουμε πολύ στενούς εμπορικούς δεσμούς με την Τουρκία. Είναι τιμή μου να είμαι μαζί σας σήμερα, θα έχουμε καλές συζητήσεις καλό φαγητό θα περάσουμε καλά και θα κάνουμε καλό και για τις χώρες μας».

Για τα F-35

«Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Πολλοί άνθρωποι θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες. Είναι κάτι που θα σκεφτούμε, ένα καλό πλάνο», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Επίθεση στους Ευρωπαίους

«Απογοητεύτηκα με το ΝΑΤΟ και αν δεν ήταν εκεί και η Τουρκία που ο φίλος μου είναι εκεί ένας πολύ ισχυρός ηγέτης, θα το σκεφτόμουν.

Εμείς κάναμε κάτι στο Ιράν, δεν ήθελα τη βοήθειά τους, αλλά πριν το ζητήσω είπαν εμείς δεν θα πάμε πουθενά. Χαλάσαμε δισ. για να βοηθηθούν κυρίως οι χώρες της Ευρώπης. Και δεν ήταν πρόθυμοι να κάνουν κάτι για εμάς. Στη Βρετανία ο πρωθυπουργός δεν είναι πια στη θέση του εξαιτίας αυτού. Εγώ δοκίμασα τους ανθρώπους να δω αν είναι εκεί για εμάς. Η Ιταλία, η Γερμανία η Γαλλία δεν ήταν εκεί για εμάς», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η κύρια ατζέντα της συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να περιλαμβάνει θέματα όπως οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, τα F-35, οι κινητήρες μαχητικών αεροσκαφών KAAN, η Συρία, το Ιράν, η Γάζα και η αμυντική βιομηχανία, μεταδίδει το CNNturk.

Στην Αγκυρα για το ΝΑΤΟ ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ταξίδεψε από το αεροδρόμιο στο Mέγαρο συνοδευόμενος από έφιππους στρατιώτες.

Ο Αμερικανός ηγέτης μετέβη στο προεδρικό μέγαρο, πριν συμμετάσχει σε επίσημο δείπνο ηγετών εν όψει της κύριας συνεδρίασης της συνόδου κορυφής αύριο.

Οι δύο άνδρες, νωρίτερα κατά την άφιξη του Αμερικανού προέδρου στο αεροδρόμιο είχαν θερμή χειραψία, με τον Τραμπ να αγγίζει φιλικά τον Ερντογάν στον ώμο. Ο Τούρκος πρόεδρος, φορώντας γυαλιά ηλίου στάθηκε δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο για τις καθιερωμένες φωτογραφίες. Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες περπάτησαν μαζί πάνω στο κόκκινο χαλί για την επιθεώρηση του τιμητικού αγήματος.

Σύμφωνα με το AP, κανένας από τους δύο ηγέτες δεν προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους. Ωστόσο, ο Τραμπ ακούστηκε να συζητά με τον Ερντογάν και τη σύζυγό του για το νέο προεδρικό αεροσκάφος που χρησιμοποιείται ως Air Force One.

Πληροφορίες από iefimerida.gr, cnn.gr