Συνέβη πράγματι;

Πριν από μερικά χρόνια, όταν βλέπαμε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, το πρώτο μας ερώτημα ήταν τι ακριβώς συνέβη. Σήμερα, όλο και συχνότερα, το πρώτο ερώτημα είναι διαφορετικό: συνέβη πράγματι ή απλώς το είδαμε να συμβαίνει στην οθόνη μας;

Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο παράγεται η πληροφορία. Αλλάζει και τη σχέση μας με την ίδια την πραγματικότητα. Για πρώτη φορά στην ιστορία, μια εικόνα, μια φωνή ή ακόμη και ένα βίντεο μπορούν να δημιουργηθούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από έναν αλγόριθμο, με τρόπο που συχνά είναι δύσκολο να διακριθεί από το πραγματικό.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί τεράστιες δυνατότητες. Από την εκπαίδευση και την υγεία μέχρι την έρευνα, τη δημόσια διοίκηση και την επιχειρηματικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται να βελτιώσει διαδικασίες, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να προσφέρει νέες λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Θα ήταν λάθος να προσεγγίζουμε την τεχνολογία αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα του φόβου.

Την ίδια στιγμή, όμως, η ευκολία με την οποία μπορεί να παραχθεί πειστικό ψηφιακό περιεχόμενο δημιουργεί νέα ερωτήματα. Όχι μόνο για την τεχνολογία, αλλά για την κοινωνία συνολικά. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε αν μια εικόνα είναι αυθεντική; Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε μια πραγματική δήλωση από μια τεχνητά παραγόμενη; Και κυρίως, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη μας στην πληροφορία όταν η ίδια η πραγματικότητα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να επαληθευτεί;

Η παραπληροφόρηση δεν είναι νέο φαινόμενο. Αυτό που αλλάζει είναι η ταχύτητα, η κλίμακα και η ποιότητα με την οποία μπορεί πλέον να παραχθεί. Ένα παραποιημένο βίντεο ή μια ψευδής πληροφορία μπορούν να διαδοθούν μέσα σε λίγα λεπτά, να αναπαραχθούν χιλιάδες φορές και να επηρεάσουν την κοινή γνώμη πριν ακόμη υπάρξει η δυνατότητα επαλήθευσης.

Η δυνατότητα δημιουργίας ιδιαίτερα πειστικών «deepfakes» δεν αποτελεί πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας αλλά μια πραγματικότητα που επηρεάζει ήδη τον δημόσιο διάλογο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το πλαστό βίντεο που κυκλοφόρησε το 2022 και παρουσίαζε τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να καλεί τους στρατιώτες της χώρας του να καταθέσουν τα όπλα. Παρότι το βίντεο αναγνωρίστηκε σχετικά γρήγορα ως προϊόν τεχνολογίας deepfake, ανέδειξε με εμφατικό τρόπο πόσο εύκολα μπορεί να αμφισβητηθεί η αυθεντικότητα του ψηφιακού περιεχομένου σε περιόδους κρίσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να περιορίζεται στις τεχνικές της δυνατότητες. Οφείλει να περιλαμβάνει ζητήματα διαφάνειας, λογοδοσίας και δημοκρατίας. Διότι η ποιότητα της δημόσιας συζήτησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της πληροφόρησης που λαμβάνουν οι πολίτες.

Στον χώρο της ενημέρωσης, η εμπιστοσύνη δεν αποτελεί μια αφηρημένη έννοια. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η σχέση των πολιτών με την είδηση. Κάθε πληροφορία που μεταδίδεται, κάθε εικόνα που δημοσιεύεται και κάθε βίντεο που προβάλλεται συνοδεύεται από μια σιωπηρή υπόσχεση: ότι έχει προηγηθεί έλεγχος, διασταύρωση και επαλήθευση.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αναιρεί αυτή την υποχρέωση. Αντίθετα, την καθιστά ακόμη πιο σημαντική. Όσο πιο εύκολη γίνεται η παραγωγή περιεχομένου, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ευθύνη όσων παράγουν, διακινούν και αξιολογούν πληροφορίες.

Ίσως το μεγαλύτερο παράδοξο της εποχής μας είναι ότι όσο περισσότερη πληροφορία παράγεται, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η αξία της αξιόπιστης πληροφορίας. Όσο πιο εύκολο είναι να δημιουργηθεί ένα πειστικό ψέμα, τόσο πιο πολύτιμη γίνεται η τεκμηριωμένη αλήθεια. Υπό αυτή την έννοια, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν καθιστά τη δημοσιογραφία λιγότερο απαραίτητη. Την καθιστά περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναγνωρίσει την ανάγκη για ένα πλαίσιο κανόνων που να διασφαλίζει ότι η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης θα υπηρετεί τον άνθρωπο και τις δημοκρατικές αξίες. Παράλληλα, η ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας των πολιτών αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Η ικανότητα αναγνώρισης αξιόπιστων πηγών, η κριτική αξιολόγηση του περιεχομένου και η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των νέων τεχνολογιών αποτελούν πλέον βασικές δεξιότητες του ενεργού πολίτη.

Η Κύπρος δεν βρίσκεται εκτός αυτής της συζήτησης. Αντίθετα, έχει κάθε λόγο να συμμετέχει ενεργά στον διάλογο για την υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τόσο σε επίπεδο δημόσιων πολιτικών όσο και σε επίπεδο εκπαίδευσης, ενημέρωσης και καινοτομίας.

Η πρόκληση της εποχής μας δεν είναι να αποφασίσουμε αν είμαστε υπέρ ή κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η πρόκληση είναι να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογική πρόοδος θα συνοδεύεται από αντίστοιχη πρόοδο στην υπευθυνότητα, τη διαφάνεια και την κριτική σκέψη.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Τα εργαλεία θα γίνουν πιο ισχυρά, τα συστήματα πιο σύνθετα και το ψηφιακό περιβάλλον ακόμη πιο απαιτητικό. Το ερώτημα δεν είναι αν μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την εξέλιξη. Δεν μπορούμε, ούτε θα έπρεπε.

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε τις αξίες που επιτρέπουν στις δημοκρατικές κοινωνίες να λειτουργούν: την αλήθεια, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη.

Γιατί σε έναν κόσμο όπου σχεδόν τα πάντα μπορούν να δημιουργηθούν τεχνητά, η εμπιστοσύνη ίσως να είναι το τελευταίο στοιχείο που δεν μπορεί να παραχθεί από έναν αλγόριθμο.

* Δημοσιογράφος – Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου