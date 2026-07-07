Εδώ και ένα μήνα δεν έχει εντοπιστεί νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού, παρόλα αυτά στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, τα ερωτήματα των βουλευτών ήταν αρκετά και υπάρχει έντονη ανησυχία για την πορεία των αποζημιώσεων, καθώς και τα μέτρα στήριξης των πληγέντων κτηνοτρόφων.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει τέσσερις και πλέον μήνες από τις 20 Φεβρουαρίου, όταν εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα στις ελεύθερες περιοχές, οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας παραδέχονται ουσιαστικά ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να δώσουν μια σαφή απάντηση για το πώς εισήλθε ο ιός στην Κύπρο. Την ίδια ώρα, η επιζωοτία έχει επιφέρει βαρύ πλήγμα, μετρώντας ήδη 121 μολυσμένες εκτροφές και τη θανάτωση 80.133 ζώων (52.632 αιγοπρόβατα, 3.018 βοοειδή και 24.483 χοίροι).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, οι βουλευτές μετέφεραν την έντονη αγωνία του κτηνοτροφικού κόσμου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κατά πόσο μπορούν να υπάρξουν νέες χαλαρώσεις ή να παραχωρηθούν αντισταθμιστικά μέτρα, δεδομένου ότι η ελεύθερη βόσκηση παραμένει υπό αυστηρή απαγόρευση.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, ενημερώνοντας την Επιτροπή, επεσήμανε ότι η βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας επέτρεψε την έκδοση του νέου Διατάγματος στις 3 Ιουλίου, το οποίο εισάγει ορισμένες πρόσθετες εξαιρέσεις για ελεγχόμενες μετακινήσεις ζώων μεταξύ εκμεταλλεύσεων και προς σφαγή. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι βασικές απαγορεύσεις για τη βόσκηση παραμένουν σε ισχύ για λόγους βιοασφάλειας, τονίζοντας ότι «οι όποιες διευκολύνσεις δεν συνιστούν επιστροφή στην κανονικότητα».

Ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα των μελών της Επιτροπής αφορούσε το χρονοδιάγραμμα για την ανασύσταση του αποδεκατισμένου ζωικού κεφαλαίου. Το Υπουργείο Γεωργίας ενημέρωσε το σώμα ότι ο Σταύρος Μαλάς έχει ζητήσει επίσημα παράταση της σχετικής διαδικασίας μέχρι το τέλος Ιουλίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν με ασφάλεια και επιστημονική εγκυρότητα οι απαραίτητες διεργασίες.

Οι βουλευτές εξέφρασαν επίσης σοβαρές ανησυχίες για την ταχύτητα και το εύρος των αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν:

Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί συνολικά €12.755.619 σε δικαιούχους.

Εκκρεμούν ακόμη 17 περιπτώσεις απώλειας ζωικού κεφαλαίου, οι οποίες εξετάζονται μετά από νομική γνωμάτευση, με στόχο να πληρωθούν τις επόμενες ημέρες.

Επιπλέον, 23 εκμεταλλεύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις βρίσκονται υπό επανεκτίμηση, ενώ για 24 περιπτώσεις αποκλίσεων στις ζωοτροφές αναμένεται απάντηση από τη Νομική Υπηρεσία.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δικαστική εμπλοκή με συγκεκριμένο χοιροτρόφο, του οποίου τα κονδύλια έχουν δεσμευτεί από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Η μεταφορά του ιού από τα κατεχόμενα

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ξανά η εκτίμηση για μεταφορά του ιού από τα κατεχόμενα και σε ποιες ενέργειες προβαίνει η Δημοκρατία για να μην υπάρξει κίνδυνος εκ νέου μεταφοράς σε περίπτωση που οι μονάδες στις ελεύθερες περιοχές απαλλαγούν από τον ιό.

Η κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Γεωργίας, διαβεβαίωσε τους βουλευτές ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες ενέργειες, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να ασκηθούν οι απαραίτητες πιέσεις και να εφαρμοστούν αυστηρά οι προβλεπόμενοι κανονισμοί προστασίας.

Την ίδια ώρα, στις ελεύθερες περιοχές τα μέτρα παραμένουν αυστηρά. Ήδη έχουν εκδοθεί 33 διοικητικά πρόστιμα ύψους €112.540 για παράνομες μετακινήσεις και βόσκηση, ενώ 6 σοβαρές υποθέσεις έχουν πάρει τον δρόμο της Αστυνομίας, εκ των οποίων οι δύο αφορούν τον υπεύθυνο της εκμετάλλευσης στο Κίτι για μετακίνηση ζώων που έπρεπε να θανατωθούν.