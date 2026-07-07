Με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στο Στρασβούργο τη μεταρρύθμιση των κανόνων για τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών, ολοκληρώνοντας διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν 13 χρόνια.

Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε τον Ιούνιο με το Συμβούλιο της ΕΕ υπό την Κυπριακή Προεδρία, υπερψηφίστηκε με 646 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 3 αποχές.

Οι νέοι κανόνες διατηρούν το δικαίωμα αποζημίωσης για καθυστέρηση άνω των τριών ωρών, παρά τις πιέσεις ορισμένων κρατών-μελών για αύξηση του χρονικού ορίου.

Τι αλλάζει για τους επιβάτες

€250 αποζημίωση για πτήσεις έως 1.500 χλμ.

για πτήσεις έως 1.500 χλμ. €400 για ενδοενωσιακές πτήσεις άνω των 1.500 χλμ. και για διαδρομές μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.

€600 για πτήσεις μεγαλύτερων αποστάσεων.

Μείωση αποζημίωσης κατά 50% στις πολύ μεγάλες διαδρομές μόνο εάν προσφέρεται επαναδρομολόγηση και η καθυστέρηση άφιξης δεν υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες.

Υποχρέωση της αεροπορικής εταιρείας να εξασφαλίζει εναλλακτική μεταφορά σε περίπτωση ακύρωσης ή μεγάλης καθυστέρησης.

Δικαίωμα του επιβάτη να οργανώσει ο ίδιος το ταξίδι του, εάν η εταιρεία δεν προτείνει λύση εντός τριών ωρών, και να ζητήσει επιστροφή έως και τετραπλάσια του αρχικού ναύλου.

Δωρεάν γειτονική θέση για παιδιά έως 14 ετών με τον συνοδό τους.

για παιδιά έως 14 ετών με τον συνοδό τους. Αντίστοιχο δικαίωμα θέσης δίπλα σε συνοδό για άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα και για εγκύους.

Δικαίωμα μεταφοράς ενός προσωπικού αντικειμένου χειραποσκευής χωρίς επιπλέον χρέωση.

Η μεταρρύθμιση προβλέπει επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές των εισιτηρίων. Το κόστος της χειραποσκευής θα πρέπει να εμφανίζεται εξαρχής στην τιμή, ώστε οι ταξιδιώτες να μπορούν να συγκρίνουν ευκολότερα προσφορές αεροπορικών εταιρειών και πλατφορμών κρατήσεων.

Παράλληλα, καταργούνται οι πρόσθετες χρεώσεις για μικρά ορθογραφικά λάθη στο όνομα του επιβάτη ή για την εκτύπωση κάρτας επιβίβασης μετά το check-in. Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να παρέχουν ψηφιακή κάρτα επιβίβασης χωρίς υποχρεωτική δημιουργία λογαριασμού ή χρήση ειδικής εφαρμογής.

Προθεσμίες για αποζημιώσεις και καταγγελίες

Ο επιβάτης θα μπορεί να υποβάλλει αίτημα αποζημίωσης έως εννέα μήνες μετά το ταξίδι. Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να απαντούν και να καταβάλλουν την αποζημίωση εντός 30 ημερών ή να αιτιολογούν την απόρριψη του αιτήματος.

Σε περιπτώσεις ακύρωσης ή διαταραχής ταξιδιού, οι επιβάτες θα λαμβάνουν ενημέρωση για τη διαδικασία αποζημίωσης εντός τεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του ταξιδιού.

Ο εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου Αντρέι Νοβάκοφ χαρακτήρισε τη συμφωνία «νίκη για τους επιβάτες και την ευρωπαϊκή αεροπορία», σημειώνοντας ότι η μεταρρύθμιση διατηρεί το όριο των τριών ωρών και ενισχύει την υποχρέωση των εταιρειών να ενημερώνουν ενεργά τους ταξιδιώτες.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, δήλωσε ότι πρόκειται για την πρώτη συνολική αναθεώρηση των δικαιωμάτων αεροπορικών επιβατών εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απομένει η τελική επικύρωση από το Συμβούλιο της ΕΕ έως τις αρχές Αυγούστου. Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, ενώ κράτη-μέλη και αεροπορικές εταιρείες θα έχουν ένα έτος για να προσαρμοστούν.