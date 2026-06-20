Ένας επιβάτης αναχωρεί από τη Λάρνακα για τις Βρυξέλλες και φθάνει στον προορισμό του τέσσερις ώρες αργότερα από το προγραμματισμένο. Άλλος πληροφορείται στο αεροδρόμιο ότι η πτήση του ακυρώθηκε, ενώ μια οικογένεια χάνει την ανταπόκρισή της εξαιτίας καθυστέρησης της πρώτης πτήσης.

Για πολλούς πρόκειται απλώς για μια δυσάρεστη εμπειρία. Στην πραγματικότητα, όμως, το ευρωπαϊκό δίκαιο παρέχει σημαντικά δικαιώματα και, σε αρκετές περιπτώσεις, δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης.

Το θέμα βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, μετά την πρόσφατη πολιτική συμφωνία για τη μεγαλύτερη αναθεώρηση των δικαιωμάτων των αεροπορικών επιβατών από το 2004. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, η οποία ως νησιωτικό κράτος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αεροπορικές συνδέσεις για τον τουρισμό, το εμπόριο και τη διακίνηση προσώπων.

Η θεμελιώδης νομοθετική πράξη είναι ο Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004, ο οποίος καθιέρωσε κοινά δικαιώματα για τους επιβάτες σε περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης, ακύρωσης πτήσεων και μεγάλων καθυστερήσεων.

Προβλέπει, υπό προϋποθέσεις, αποζημίωση από €250 έως €600, καθώς και δικαίωμα φροντίδας με παροχή γευμάτων, αναψυκτικών, διαμονής και μεταφοράς όταν οι περιστάσεις το απαιτούν. Παράλληλα, άλλες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις ενίσχυσαν την προστασία των επιβατών, όπως ο Κανονισμός 1107/2006 για τα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα και ο Κανονισμός 1008/2008 που κατοχύρωσε μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων.

Η πραγματική ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών προήλθε, ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ. Μέσα από σειρά σημαντικών αποφάσεων το Δικαστήριο διεύρυνε την προστασία των ταξιδιωτών και περιόρισε τις δυνατότητες των αεροπορικών εταιρειών να αποφεύγουν τις υποχρεώσεις τους.

Καθοριστική υπήρξε η απόφαση στις υποθέσεις Sturgeon κατά Condor Flugdienst και Böck κατά Air France το 2009. Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι επιβάτες που φθάνουν στον τελικό προορισμό τους με καθυστέρηση τριών ωρών ή περισσότερο δικαιούνται αποζημίωση, όπως και στις περιπτώσεις ακύρωσης πτήσης. Εξίσου σημαντική ήταν η υπόθεση Wallentin-Hermann κατά Alitalia, όπου κρίθηκε ότι οι συνήθεις τεχνικές βλάβες δεν συνιστούν «έκτακτες περιστάσεις» που απαλλάσσουν την αεροπορική εταιρεία από την ευθύνη της. Οι αποφάσεις αυτές διαμόρφωσαν μια νέα ισορροπία μεταξύ επιβάτη και αεροπορικής εταιρείας, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, κατέστησαν σαφές ότι η εμπορική ευχέρεια των μεταφορέων δεν μπορεί να υπερισχύει των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Πάνω από 30 νέα δικαιώματα

Οι πρόσφατες ευρωπαϊκές εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι το ζήτημα παραμένει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας. Η νέα μεταρρύθμιση, η οποία σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή κατά το β’ εξάμηνο του 2027, φιλοδοξεί να κωδικοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις αρχές που διαμόρφωσε η νομολογία των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Παράλληλα, εισάγει περισσότερα από τριάντα νέα ή αποσαφηνισμένα δικαιώματα με στόχο να καταστήσει τους κανόνες σαφέστερους τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αεροπορικές εταιρείες. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι παιδιά κάτω των 14 ετών θα μπορούν να κάθονται δίπλα στους γονείς ή συνοδούς τους χωρίς πρόσθετη χρέωση. Θεσπίζεται επίσης αυξημένη μέριμνα και προτεραιότητα εξυπηρέτησης για ευάλωτες ομάδες επιβατών, ενώ ενισχύεται η διαφάνεια στις χρεώσεις μέσω σαφέστερης παρουσίασης της τελικής τιμής του εισιτηρίου, συμπεριλαμβανομένης της χειραποσκευής ή τροχήλατης αποσκευής που περιλαμβάνεται στην παρεχόμενη υπηρεσία.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν ακόμη οι νέες υποχρεώσεις ενημέρωσης των επιβατών, οι συντομότερες διαδικασίες εξέτασης παραπόνων και τα ισχυρότερα δικαιώματα επαναδρομολόγησης όταν μια πτήση διαταράσσεται. Παράλληλα, προβλέπονται μηχανισμοί που διευκολύνουν την υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία που συχνά αποθαρρύνει τους επιβάτες από τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να έχουν ιδιαίτερη σημασία για χώρες όπως η Κύπρος, όπου οι αερομεταφορές αποτελούν βασική προϋπόθεση οικονομικής δραστηριότητας, τουριστικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί επίσης η αρχή ότι το οικονομικό βάρος της αποζημίωσης θα πρέπει να βαρύνει εκείνον που προκάλεσε τη διαταραχή της μεταφοράς, ενισχύοντας τη λογοδοσία σε ολόκληρη την αλυσίδα των αερομεταφορών.

Τελικά, η σημαντικότερη συμβολή του ευρωπαϊκού δικαίου δεν είναι μόνο η παροχή χρηματικής αποζημίωσης σε περίπτωση ταλαιπωρίας. Είναι η κατοχύρωση της αρχής ότι ο επιβάτης δεν αποτελεί τον αδύναμο κρίκο της μεταφορικής αλυσίδας, αλλά φορέα δικαιωμάτων που τυγχάνουν ουσιαστικής προστασίας από τη νομοθεσία και τη νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συνιστά μία από τις πλέον απτές και καθημερινές εκφάνσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην πράξη.

* Δικηγόρος στη Λάρνακα