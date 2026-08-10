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Σε λίστα με έναν από τους καλύτερους προορισμούς του κόσμου για να ζήσει κάποιος μετά την σύνταξή του, βρίσκεται η Κύπρος. Σύμφωνα με το Forbes για το 2026, η χώρας μας προσφέρει τέσσερις περιοχές για οικονομική και ποιοτική ζωή.

Το αμερικανικό περιοδικό παρουσιάζει συνολικά 96 προορισμούς σε 24 χώρες και πέντε ηπείρους, αξιολογώντας όχι μόνο το κόστος ζωής, αλλά και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, τη φορολογία, την ασφάλεια, την πολιτική σταθερότητα, τις δυνατότητες μακροχρόνιας διαμονής, τις μετακινήσεις προς τις ΗΠΑ, τη γλώσσα, αλλά και την έκθεση κάθε χώρας στην κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Forbes, στα τέλη του 2024, περίπου 712.000 Αμερικανοί συνταξιούχοι λάμβαναν παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης ενώ ζούσαν εκτός ΗΠΑ, αριθμός αυξημένος κατά 20% σε διάστημα 13 ετών.

Ένας από τους βασικούς λόγους είναι το χαμηλότερο κόστος ζωής. Σε αρκετές χώρες, η στέγαση, η καθημερινότητα και οι υπηρεσίες υγείας κοστίζουν σημαντικά λιγότερο σε σχέση με τις ΗΠΑ.

Τι γράφει το Forbes για την Κύπρο

Ιδιαίτερη θέση στη λίστα όπως καταλαμβάνει η Κύπρος για την οποία αναφέρονται ως καλύτεροι προορισμοί η Λεμεσός, η Πάφος, ο Πύργος και Λάρνακα.

Αναφορά γίνεται και στην Ελλάδα, την οποία το Forbes χαρακτηρίζει «αρχαίο πολιτιστικό διαμάντι στην ηλιόλουστη Μεσόγειο». Οι τέσσερις ελληνικοί προορισμοί που προτείνει στους Αμερικανούς συνταξιούχους είναι η Αθήνα, η Κέρκυρα, η Καλαμάτα και η Θεσσαλονίκη.

Οι 24 χώρες και οι περιοχές που ξεχωρίζει το Forbes

Στη λίστα με τους καλύτερους προορισμούς για συνταξιοδότηση στο εξωτερικό το 2026 περιλαμβάνονται:

-Αλβανία: Τίρανα, Δυρράχιο, Άγιοι Σαράντα, Αυλώνα

-Αργεντινή: Μπουένος Άιρες, Κόρδοβα, Μεντόσα, Ροζάριο

-Αυστρία: Βιέννη, Γκρατς, Ίνσμπρουκ, Σάλτσμπουργκ

-Μπελίζ: Άμπεργκρις Κέι, Κοροζάλ, Κέι Κόλκερ, Πλασένσια

-Καναδάς: Κάλγκαρι, Μόνκτον, Νιαγάρα-ον-δε-Λέικ, Βικτώρια

-Κολομβία: Μπογκοτά, Καρταχένα, Μεντεγίν, Περέιρα

-Κόστα Ρίκα: Σαν Χοσέ, Σέντραλ Βάλει (Κεντρική Κοιλάδα), Ατένας, Σάντα Κρουζ

-Κύπρος: Λεμεσός, Πάφος, Πύργος, Λάρνακα

-Γαλλία: Παρίσι, Λυών, Νίκαια, Πο

-Ελλάδα: Αθήνα, Κέρκυρα, Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη

-Ιρλανδία: Δουβλίνο, Κορκ, Κιλάρνεϊ, Γουότερφορντ

-Ιταλία: Φλωρεντία, Μπολόνια, Μάρκε, Λομβαρδία

-Μαλαισία: Κουάλα Λουμπούρ, Τζορτζ Τάουν, Ίπο, Μελάκα

-Μάλτα: Βαλέτα, Γκόζο, Σεντ Πολς Μπέι (Όρμος Αγίου Παύλου), Κάουρα

-Μαυρίκιος: Πορ Λουί, Γκραν Μπέι, Φλικ-εν-Φλακ, Ταμαρίν

-Μεξικό: Μέριδα, Οαχάκα, Πουέρτο Βαγιάρτα, Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε

-Μαυροβούνιο: Ποντγκόριτσα, Μπαρ, Περάστ, Τίβατ

-Παναμάς: Πόλη του Παναμά, Μποκέτε, Κορονάδο, Νταβίντ

-Πορτογαλία: Λισαβόνα, Αλγκάρβε, Κασκάις, Πόρτο

-Σλοβενία: Λιουμπλιάνα, Μπλεντ, Πιράν, Τσέλιε

-Ισπανία: Βαρκελώνη, Μπιλμπάο, Κανάρια Νησιά, Σεβίλλη

-Ταϊλάνδη: Μπανγκόκ, Τσιάνγκ Μάι, Κο Σαμούι, Πουκέτ

-Ουρουγουάη: Μοντεβιδέο, Ατλάντιδα, Κολόνια, Πούντα ντελ Έστε

-Βιετνάμ: Ανόι, Ντα Νανγκ, Χο Τσι Μινχ, Χόι Αν