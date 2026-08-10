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Απεβίωσε, σε ηλικία 87 ετών, ο Έλληνας συγγραφέας και φιλόσοφος, Στέλιος Ράμφος. Ο Ράμφος υπήρξε από τους πλέον αναγνωρίσιμους διανοούμενους της χώρας, με συχνές παρεμβάσεις στη δημόσια σφαίρα.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1939, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το 1965 ταξίδεψε στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη Φιλοσοφία. Από το 1969 έως το 1974 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου και εγκαταστάθηκε οριστικά.

Υπήρξε πολυγραφότατος, με ένα συγγραφικό έργο που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες και περιλαμβάνει πάνω από 30 βιβλία και μελέτες. Στο επίκεντρο της σκέψης του βρέθηκαν η φιλοσοφία, η θρησκεία, η ψυχολογία, η ιστορία και, ιδιαίτερα, η ελληνική ταυτότητα. Μεγάλο μέρος του έργου του αφιερώθηκε στην προσπάθεια ερμηνείας του ελληνισμού και στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το Βυζάντιο και η ορθόδοξη παράδοση επηρέασαν τη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης.

ΚΥΠΕ