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Με αίτημα να διερευνηθούν μέχρι τέλους οι συνθήκες που οδήγησαν τον 4χρονο Μάριο να νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός, δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (10/8) έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της οικογένειάς του.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στους γονείς του παιδιού και ζήτησαν απαντήσεις για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις, ενώ η μητέρα του Μάριου έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: «Εγώ θα το πάρω μέχρι τέλους. Οι ευθύνες υπάρχουν και δεν θα περιμένω να μην αποδοθούν».

Οι συμμετέχοντες κρατούσαν πανό με μηνύματα διαμαρτυρίας και συμπαράστασης προς την οικογένεια. Μεταξύ άλλων, αναγράφονταν τα συνθήματα: «Ένα αγγελούδι ζητούσε βοήθεια. Δολοφόνοι, γιατί το αφήσατε αβοήθητο;» και «7 μέρες στο δωμάτιο 1 – 7 μέρες φώναζα χωρίς να με ακούσουν».

«Το μόνο που ζητώ είναι δικαιοσύνη»

Συγκλονισμένη, η μητέρα του μικρού Μάριου, Άντρη Χαραλάμπους, σε δηλώσεις της απευθύνει έκκληση προς το κράτος να διερευνήσει την υπόθεση και να αποδώσει ευθύνες, όπου αυτές αναλογούν.

«Δεν γίνεται ένα μωρό με μηνιγγίτιδα να παθαίνει οίδημα, εγκλωβισμό και να έρχεσαι να του δίνεις μόνο αντιπυρετικά», ανέφερε, περιγράφοντας όσα, σύμφωνα με την ίδια, προηγήθηκαν της μεταφοράς του παιδιού στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Όπως υποστήριξε, στις 13 Ιουλίου το παιδί μεταφέρθηκε στο Μακάρειο και η οικογένεια ενημερώθηκε ότι η κατάσταση ήταν καλή, ενώ την επόμενη ημέρα, όπως είπε, η εικόνα είχε αλλάξει δραματικά. «Μου είπαν στις 14 του μήνα ότι το μωρό μου θα μείνει τυφλό. Μπροστά στο ίδιο το μωρό. Τελικά και σε αυτό έπεσαν έξω. Το μωρό μου δεν έμεινε τυφλό, εγκεφαλικά νεκρό έμεινε», ανέφερε με δάκρυα η μητέρα.

Η ίδια τόνισε πως θα μπορούσε να αποδεχθεί ακόμη και μια σοβαρή αναπηρία, εάν αυτό σήμαινε ότι το παιδί της θα παρέμενε κοντά της.

«Θα το δεχόμουν να έμενε τυφλό, γιατί θα το είχα μαζί μου. Θα γινόμουν εγώ τα μάτια του. Αλλά το μωρό μου δεν έμεινε τυφλό. Εγκεφαλικά νεκρό έμεινε», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η μητέρα ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσει μέχρι τέλους τον αγώνα της για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ζητώντας από την Πολιτεία να αποδώσει τις ευθύνες που ενδεχομένως προκύψουν.

«Το μόνο που έχει να κάνει αυτό το κράτος είναι να αποδώσει δικαιοσύνη. Αυτή τη φορά, με ανθρωπιά και με το χέρι στην καρδιά, για μια ψυχή που έφυγε και για άλλες τόσες που μπορεί να έφυγαν ή να υποφέρουν, αλλά δεν είχαν τη δύναμη να βγουν και να μιλήσουν. Εγώ θα το πάρω μέχρι τέλους. Οι ευθύνες υπάρχουν και δεν θα περιμένω να μην αποδοθούν», ανέφερε.

ΟΚΥπΥ για το 4χρονο: «Σε εξέλιξη αστυνομική και εσωτερική διερεύνηση»

Σε σχέση με τη σημερινή εκδήλωση διαμαρτυρίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, που αφορά την αντιμετώπιση τετράχρονου παιδιού με ιογενή μηνιγγίτιδα, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), κατανοώντας τον πόνο της οικογένειας και των συγγενών, και την επιθυμία τους να λάβουν απαντήσεις, επαναλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Για το συγκεκριμένο περιστατικό, βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική διερεύνηση, για την εξακρίβωση των πραγματικών γεγονότων, στο πλαίσιο της οποίας έχουν ήδη ληφθεί, μεταξύ άλλων, καταθέσεις από το εμπλεκόμενο προσωπικό.

2. Παράλληλα, συνεχίζεται η εσωτερική διερεύνηση της υπόθεσης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τους ισχύοντες κανονισμούς του Οργανισμού.

3. Ο ΟΚΥπΥ επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, είναι σημαντικό να διαφυλάσσονται οι θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου, περιλαμβανομένου του τεκμηρίου της αθωότητας, μέχρι την ολοκλήρωση των αρμόδιων διαδικασιών, με την αποφυγή οποιονδήποτε χαρακτηρισμών.

Ο ΟΚΥπΥ συνεργάζεται πλήρως και παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στις αρμόδιες Αρχές για τη διεξαγωγή κάθε ανεξάρτητης έρευνας. Ταυτόχρονα, διαβεβαιώνει ότι, ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου με διαπιστευμένες υπηρεσίες και αυστηρές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, εφαρμόζει απαρέγκλιτα μηχανισμούς που εγγυώνται την άμεση, αμερόληπτη και αντικειμενική διερεύνηση κάθε ισχυρισμού ή καταγγελίας.

Ο ΟΚΥπΥ παραμένει σταθερά προσηλωμένος στις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της προστασίας των δικαιωμάτων τόσο των ασθενών όσο και των λειτουργών υγείας, διασφαλίζοντας ότι κάθε καταγγελία διερευνάται με τη δέουσα σοβαρότητα, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς παρεμβάσεις.