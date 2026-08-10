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Ο ανώτερος δικαστής των Βρετανικών Βάσεων απέρριψε το αίτημα του 30χρονου από τη Βουλγαρία ώστε να του παραχωρηθεί άδεια για να παραστεί στην κηδεία των παιδιών του, 8 και 10 χρόνων, που εντοπίστηκαν νεκρά στο αυτοκίνητο της μητριάς τους στην Ξυλοφάγου στις 28 Ιουνίου. Αποφάσισε, ακόμη, όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση.

Οι ΒΒ επιβεβαίωσαν το πρωί της Δευτέρας (8/10) «πως ο ανώτερος δικαστής ενημέρωσε πλέον όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ότι απορρίφθηκε το αίτημα για αποφυλάκιση με εγγύηση του πατέρα των δύο αγοριών που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στην Ξυλοφάγου». Ως εκ τούτου, αναφέρουν, «θα παραμείνει υπό αστυνομική κράτηση». Σημειώνεται πως οι Βρετανικές Βάσεις δεν έδωσαν λεπτομέρειες ως προς το σκεπτικό της απόφασης.

Εν τω μεταξύ οι σοροί των παιδιών παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα στις ΒΒ και αναμένεται να μεταφερθούν στη Βουλγαρία. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για τη μεταφορά των σορών, που θα γίνει με έξοδα της κυπριακής κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται πως τα δύο αδελφάκια είχαν μείνει χωρίς επιτήρηση, αφού ο πατέρας έσπευσε το πρωί της 28ης Ιουνίου στην εργασία του στη Λεμεσό, ενώ το ίδιο έπραξε και η 38χρονη συμβία του, η οποία είχε συλληφθεί, ωστόσο στην πορεία αφέθηκε ελεύθερη.

Ο δικηγόρος του 30χρονου, Χρίστος Θεοδούλου, υποστήριξε αγορεύοντας πως τα παιδιά βρισκόταν υπό τη φύλαξη του αδελφού και του ξαδέλφου του κατηγορούμενου και ισχυρίστηκε πως ήρθαν στην Κύπρο επειδή δεν τα ήθελε η μητέρα τους. «Ο πατέρας είχε δύο επιλογές, είτε να τα αφήσει στο κράτος, είτε να τα φέρει στην Κύπρο», είχε αναφέρει ο κ. Θεοδούλου. Ο συνήγορός του 30χρονου είχε ζητήσει όπως ο 30χρονος αφεθεί, υπό όρους, ελεύθερος και όπως μεταβεί στην κηδεία των παιδιών του είτε με τη συνοδεία αστυνομικών των ΒΒ είτε με τη συνοδεία αστυνομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, απέρριψε κατηγορηματικά πως υπάρχει νομικά μηχανισμός που να επιτρέπει την εκτέλεση διαταγμάτων του Δικαστηρίου των ΒΒ από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ζήτησε, επίσης, όπως απορριφθεί τόσο το αίτημα του πατέρα για μετάβαση στην κηδεία των παιδιών του, όσο και το αίτημα ώστε ν’ αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, σημειώνοντας πως ο πατέρας, όταν σχόλασε από τη δουλειά του μετέβη σε περίπτερο για να καταναλώσει αλκοολούχα ποτά.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ΒΒ τα δύο παιδιά φαίνεται να πέτυχαν είσοδο στο αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο στον ανοικτό χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν, μέσω μιας ανοικτής πόρτας στο πίσω μέρος. Όπως αποκάλυψε το philenews, οι εξετάσεις εμπειρογνωμόνων έδειξαν βλάβη στη συγκεκριμένη πόρτα, η οποία παρέμεινε ξεκλείδωτη, παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είχε κλειδωθεί. Ακολούθως φαίνεται πως κλειδώθηκαν στο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκαν σ’ αυτό, αφού ήταν ενεργοποιημένη και η κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά (child lock).