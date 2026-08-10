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Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέρριψε 456 ουκρανικά drones, σε ένα από τα μεγαλύτερα κύματα επιθέσεων των τελευταίων ημερών, ενώ τοπικές αρχές έκαναν λόγο για νεκρούς σε δύο ρωσικές περιφέρειες.

«Στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 456 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι οι επιθέσεις αυτές είχαν στο στόχαστρο γύρω στις 15 ρωσικές περιφέρειες και την προσαρτημένη Κριμαία.

Drones hit a Nizhnekamsk oil refinery in Russia's Tatarstan overnight — thick black smoke over the city. Satellite sensors also flag fires in occupied Crimea's Krasnoperekopsk, while Moscow & Rostov report downed drones. 15 airports halted flights. Kyiv hasn't claimed it.

📹… pic.twitter.com/reawNvPohC August 10, 2026

Στο Ταταρστάν, στην κεντρική Ρωσία, τα «μαζικά» πλήγματα είχαν στο στόχαστρο τη βιομηχανική πόλη Νιζνεκάμσκ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.600 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των περιφερειακών αρχών.

BREAKING: Ukrainian drones have targeted Belgorod, Russia, 13 people, including two children, were injured during the attack. pic.twitter.com/gaJheydeec — World Source News (@Worldsource24) August 8, 2026

Η επίθεση, η οποία βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη στις 08:30 ώρα Κύπρου, «διεξάγεται εναντίον βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως και μη στρατιωτικών. Δυστυχώς υπάρχουν νεκροί», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση των περιφερειακών αρχών.

Από την πλευρά τους, οι αρχές της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, ανακοίνωσαν ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση με drone που είχε στο στόχαστρο ένα σπίτι στην τοποθεσία Νόβαγια Ταβολζάνκα.

Πάνω από τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η διπλωματία βρίσκεται σε αδιέξοδο και οι δύο χώρες έχουν αυξήσει σε ισχύ τα πλήγματά τους μεγάλου βεληνεκούς, προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ