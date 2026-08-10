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Διαβεβαίωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα υπάρξει εκταμίευση και το 2026 αναφέρει ότι έλαβε ο Σύνδεσμος Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ), χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη καθοριστεί τα ποσά και τα ποσοστά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου προς τα μέλη του, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης επικοινώνησε τηλεφωνικά την Κυριακή με τον πρόεδρο του ΣΥΚΑΛΑ και τον ενημέρωσε ότι θα πραγματοποιηθεί νέα εκταμίευση.

Όπως διευκρινίζεται, δεν καθορίστηκαν ποσά, ποσοστά ή άλλες λεπτομέρειες, καθώς αυτά αναμένεται να αποφασιστούν και να ανακοινωθούν σύντομα, έπειτα από τις αναγκαίες διαβουλεύσεις.

Ο ΣΥΚΑΛΑ σημειώνει ότι το 2025 επιτεύχθηκε εκταμίευση, στη βάση της συναντίληψης που είχε διαμορφωθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προσθέτει ότι κατά το τρέχον έτος ενέτεινε τις προσπάθειές του, με στόχο να υπάρξει ανάλογη συνέχεια.

Προηγήθηκε συνάντηση στο Προεδρικό

Η τηλεφωνική επικοινωνία ακολούθησε συνάντηση του ΣΥΚΑΛΑ με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την περασμένη Τετάρτη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά την επιβεβαίωση, σε συνεδρία της Επιτροπής του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, ότι δεν προβλεπόταν σχέδιο εκταμίευσης για το 2026.

«Η αντίδρασή μας ήταν άμεση και έντονη, προς πάσα κατεύθυνση», αναφέρει ο ΣΥΚΑΛΑ, προσθέτοντας ότι κατά τη συνάντηση στο Προεδρικό «καταβλήθηκαν και ασκήθηκαν έντονες προσπάθειες που φαίνεται άρχισαν να αποφέρουν καρπούς».

Ο Σύνδεσμος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «για την εποικοδομητική και γεφυρωτική στάση που επέδειξε στη συνάντησή μας και στις μετέπειτα ενέργειές του που συνεχίζονται».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε τα μέλη του ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν αδιάλειπτα, παρά τα εμπόδια που προκύπτουν κατά καιρούς.

ΚΥΠΕ