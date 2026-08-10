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Καθήκοντα γενικού διευθυντή του Hilton Nicosia αναλαμβάνει ο Ilio Rodoni, διαδεχόμενος τον Εύρο Στυλιανού, ο οποίος αφυπηρέτησε πρόσφατα.

Ο κ. Rodoni διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διεθνή ξενοδοχειακή βιομηχανία, έχοντας υπηρετήσει σε διευθυντικές θέσεις ξενοδοχείων μεγάλων αλυσίδων σε διάφορες χώρες.

Μεταξύ άλλων, διετέλεσε γενικός διευθυντής στο Hilton The Hague στην Ολλανδία και στο Hilton Molino Stucky στη Βενετία. Εργάστηκε επίσης ως Cluster General Manager στην Ιταλία, έχοντας υπό την εποπτεία του τα Hilton Milan, Hilton Florence και Hilton Garden Inn Florence.

Ξενοδοχεία που λειτουργούσαν υπό τη διεύθυνσή του έχουν εξασφαλίσει διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων οι τίτλοι No. 1 Great Place to Work και Hotel of the Year Western & Southern Europe, καθώς και τα Hilton LightStay Awards και Hilton Action Grants.

Σε ανακοίνωσή της, η Louis Hotels καλωσόρισε τον Ilio Rodoni στο Hilton Nicosia, επισημαίνοντας ότι η διεθνής εμπειρία και οι επιχειρησιακές, οργανωτικές, οικονομικές και εμπορικές γνώσεις του αναμένεται να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του ξενοδοχείου.