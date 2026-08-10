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Αποτροπιασμό προκάλεσε στη Χαβάη η υπόθεση άγριας δολοφονίας ενός 63χρονου φύλακα ασφαλείας σε παραθαλάσσιο συγκρότημα στο Μάουι, με βασικό κατηγορούμενο έναν 20χρονο πρώην πρωταθλητή κολύμβησης. Ο νεαρός σύμφωνα με τις Αρχές, περιφερόταν γυμνός στην περιοχή μετά την επίθεση και φώναζε επανειλημμένα ότι είναι ο Ιησούς.

Ο Legend Storer, από τη Lahaina, κατηγορείται για τον θάνατο του 63χρονου Michael Dyer στο συγκρότημα Sands of Kahana, στο West Maui. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού, διάρρηξη πρώτου βαθμού και προσβολή της δημοσίας αιδούς.

Ο 20χρονος εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου την Παρασκευή και δήλωσε αθώος. Ο δικαστής Christopher Dunn διέταξε την κράτησή του χωρίς εγγύηση, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν όροι που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν επαρκώς την ασφάλεια της κοινότητας. Η επόμενη δικαστική του εμφάνιση έχει οριστεί για τις 11 Αυγούστου.

Η επίθεση μέσα στο συγκρότημα

Σύμφωνα με την αστυνομία του Μάουι και τα δικαστικά έγγραφα, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:45 τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Κάμερες ασφαλείας φέρεται να κατέγραψαν έναν γυμνό άνδρα να πλησιάζει το γραφείο του Dyer και να εισέρχεται σε αυτό. Εκεί ο 63χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας, δέχθηκε την επίθεση.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης μπορεί να χρησιμοποιήθηκε ως όπλο ένα μεγάλο δοχείο νερού χωρητικότητας περίπου πέντε γαλονιών, δηλαδή σχεδόν 19 λίτρων.

Ο Dyer βρέθηκε αργότερα χωρίς τις αισθήσεις του στο γραφείο του. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα και ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός από τα τραύματά του.

Σύμφωνα με συνάδελφό του, ο Dyer βρισκόταν στο γραφείο του και έκανε το διάλειμμά του όταν δέχθηκε την επίθεση.

«Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος», ανέφερε ο συνάδελφός του Bell Hill, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές του 63χρονου. Η οικογένειά του έχει κάνει γνωστό ότι ο Dyer ήταν οικογενειάρχης και ιδιαίτερα αφοσιωμένος στη σύζυγό του Joy.

Γυμνός στους δρόμους και φώναζε «είμαι ο Ιησούς»

Την ώρα που οι αστυνομικοί αναζητούσαν τον δράστη, κάτοικοι της περιοχής είχαν ήδη αναφέρει ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο περιστατικό.

Περίπου δύο ώρες μετά την επίθεση, ένας γυμνός άνδρας εντοπίστηκε να περιφέρεται στην περιοχή. Κάτοικοι δήλωσαν ότι είχαν ακούσει έντονες κραυγές και φωνές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μία από τις κατοίκους, η Gina Lombardi, είπε στο Hawaii News Now ότι άκουσε τον άνδρα να επαναλαμβάνει θρησκευτικού περιεχομένου φράσεις, μεταξύ άλλων «ο Ιησούς σας αγαπά», «ο Ιησούς είμαι εγώ» και «είμαι ο Ιησούς». Σύμφωνα με την ίδια, τις φράσεις αυτές τις επαναλάμβανε ξανά και ξανά.

Η αστυνομία εντόπισε τον Storer περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα. Ήταν ακόμη γυμνός και έφερε πολλές εκδορές στο σώμα του. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Maui Memorial Medical Center για ιατρική αξιολόγηση.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν στη συνέχεια, εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του συγκροτήματος, να τον συνδέσουν με την επίθεση στον Dyer και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Πρώην πρωταθλητής κολύμβησης

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση στην τοπική κοινωνία λόγω του προφίλ του 20χρονου.

Ο Storer είχε διακριθεί ως κολυμβητής στο Maui Preparatory Academy, από όπου αποφοίτησε το 2024, και είχε αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλητής της Maui Interscholastic League.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην κολύμβηση στο Concordia University Irvine, στην Καλιφόρνια, πριν μεταγραφεί στο University of Hawaii.

Η σύλληψή του και οι κατηγορίες εναντίον του έχουν προκαλέσει σοκ σε όσους τον γνώριζαν από την αθλητική του πορεία.

Κρατείται χωρίς εγγύηση

Ο Storer οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου και δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ο δικαστής Christopher Dunn αποφάσισε να παραμείνει υπό κράτηση χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης, επικαλούμενος την ασφάλεια της κοινότητας και τον κίνδυνο που θα μπορούσε να δημιουργήσει η απελευθέρωσή του.

«Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σκεφτώ κανέναν συνδυασμό όρων που θα διασφάλιζε επαρκώς την εμφάνιση του κατηγορουμένου στο δικαστήριο ή την ασφάλεια της κοινότητας», δήλωσε ο δικαστής.

Ο Storer φέρεται να λύγισε συναισθηματικά κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, όταν είδε την οικογένειά του μέσα στην αίθουσα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις συνθήκες της επίθεσης και τα κίνητρα που οδήγησαν στον θάνατο του 63χρονου φύλακα.

Παράλληλα, λόγω της ηλικίας του θύματος, ο κατηγορούμενος ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με αυστηρότερες ποινικές συνέπειες εφόσον καταδικαστεί, καθώς η νομοθεσία της Χαβάης προβλέπει ενισχυμένες ποινές για ορισμένα εγκλήματα σε βάρος ηλικιωμένων.



skai.gr