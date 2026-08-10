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Οι κινεζικές εταιρείες κυριάρχησαν στην παγκόσμια αγορά ανθρωποειδών ρομπότ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, πραγματοποιώντας πάνω από το 97% των συνολικών αποστολών, σύμφωνα με νέα στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg.

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν το σημαντικό προβάδισμα που έχει αποκτήσει η Κίνα έναντι των αμερικανικών ανταγωνιστών της σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο, ο οποίος περνά σταδιακά από την έρευνα και τις επιδείξεις σε πραγματικές βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές.

Οι παγκόσμιες αποστολές ανθρωποειδών ρομπότ έφτασαν περίπου τις 19.100 μονάδες το πρώτο εξάμηνο του 2026, από 5.100 μονάδες την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τη Smart Analytics Global (SAG). Πρόκειται για αύξηση μεγαλύτερη του 270% μέσα σε έναν χρόνο.

Η ερευνητική εταιρεία, η οποία εδρεύει στην Καλιφόρνια, εκτιμά ότι οι αποστολές θα ανέλθουν σε περίπου 60.000 μονάδες στο σύνολο του 2026, ενώ μέχρι το 2030 αναμένεται να φτάσουν το μισό εκατομμύριο.

Η Agibot στην κορυφή της αγοράς

Πρώτη στην παγκόσμια κατάταξη βρέθηκε η Agibot, με έδρα τη Σανγκάη, η οποία ξεπέρασε τη Unitree Robotics από τη Χανγκζού.

Η Agibot εξασφάλισε μερίδιο 44% της παγκόσμιας αγοράς, αποστέλλοντας περίπου 8.400 ανθρωποειδή ρομπότ κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους. Η Unitree ακολούθησε με 5.900 μονάδες.

Οι επιδόσεις των δύο κινεζικών εταιρειών ήταν σημαντικά υψηλότερες από εκείνες κορυφαίων αμερικανικών κατασκευαστών, όπως η Tesla, η Figure AI και η Agility Robotics. Τα στοιχεία αναδεικνύουν την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η κινεζική βιομηχανία ρομποτικής, με τη στήριξη κρατικών πολιτικών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Οι ΗΠΑ απαγόρευσαν τις νέες εισαγωγές

Στα τέλη Ιουλίου, οι ΗΠΑ επέβαλαν απαγόρευση εισαγωγής νέων κινεζικών ανθρωποειδών και τετράποδων ρομπότ, καθώς και ορισμένων εξαρτημάτων τους.

Η Ουάσιγκτον επικαλέστηκε κινδύνους για την εθνική ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια κρίσιμων υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των ανθρωποειδών ρομπότ που χρησιμοποιούνται ήδη σε εμπορικές και παραγωγικές δραστηριότητες παραμένει περιορισμένος, η κρατική στήριξη και η χρηματοδότηση από κινεζικούς κυβερνητικούς φορείς επιταχύνουν τη μετάβαση της τεχνολογίας σε ευρύτερη εμπορική χρήση.

Η προτεραιότητα που αποδίδει το Πεκίνο στον συγκεκριμένο κλάδο έγινε εμφανής και στο Παγκόσμιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Σανγκάη, όπου δεκάδες εταιρείες παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις στην ταχύτητα, την επιδεξιότητα και τις συνολικές δυνατότητες των ρομπότ τους.

Από τις επιδείξεις στις βιομηχανικές εφαρμογές

Σημαντική αλλαγή καταγράφεται και στον τρόπο αξιοποίησης των ανθρωποειδών ρομπότ, καθώς ολοένα και περισσότερες μονάδες κατευθύνονται πλέον σε εργοστάσια και επιχειρήσεις.

«Οι βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές αντιπροσώπευαν πάνω από το 70% των αποστολών, έναντι περίπου 50% ένα χρόνο νωρίτερα», δήλωσε η Linda Sui, ιδρύτρια και επικεφαλής ερευνήτρια της Smart Analytics Global.

Η εξέλιξη δείχνει ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία απομακρύνεται σταδιακά από το στάδιο της πειραματικής επίδειξης. Οι βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές ξεπέρασαν το 70% των αποστολών, καθώς οι κατασκευαστές επιδιώκουν να εντάξουν τα ρομπότ σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Η Linda Sui προειδοποίησε, πάντως, ότι η κανονιστική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι ενδέχεται να επηρεάσουν καθοριστικά την επόμενη φάση ανάπτυξης του κλάδου.

Τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η Κίνα έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα στην παγκόσμια κούρσα των ανθρωποειδών ρομπότ. Η εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας, ωστόσο, θα εξαρτηθεί τόσο από την πρακτική απόδοση των μηχανών όσο και από το διεθνές ρυθμιστικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Capital.gr