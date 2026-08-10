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Της Parmy Olson

Ο μίνι ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η μητρική εταιρεία της Google, η Alphabet, προκάλεσε σοκ στη Σίλικον Βάλεϊ. Ο επικεφαλής της τεχνητής νοημοσύνης στον τεχνολογικό κολοσσό, Ντέμης Χασάμπης, αποχωρεί από τα καθημερινά διοικητικά του καθήκοντα για να αναλάβει τον ρόλο του chief scientist της εταιρείας, ενώ ο βετεράνος μηχανικός Τζεφ Ντιν αποχωρεί για να ιδρύσει μια startup μαζί με άλλους κορυφαίους ερευνητές της εταιρείας.

Ο Ντιν είχε ήδη κάνει πίσω τον τελευταίο καιρό, οπότε η μεγαλύτερη είδηση ήταν ο Χασάμπης. Ήταν εκείνος που ηγήθηκε της πανίσχυρης στρατηγικής AI της εταιρείας — του τομέα στον οποίο η Google επένδυσε πάνω από 90 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, πριν διπλασιάσει τις δαπάνες της φέτος στα 190 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου. Το διακύβευμα είναι εξαιρετικά υψηλό, αλλά δεν πήγαιναν όλα ρολόι. Με λίγα λόγια, η εταιρεία διέπρεπε στην επιστήμη, αλλά “σκόνταφτε” στην υλοποίηση.

Ο Χασάμπης δεν φαινόταν ποτέ να έχει βάλει στόχο να κερδίσει την εταιρική κούρσα της AI για λογαριασμό της Google. Η εταιρεία και οι απέραντοι πόροι της ήταν περισσότερο το μέσο για την επίτευξη ενός μεγαλύτερου ονείρου για το οποίο μιλούσε συχνά: την κατασκευή υπερ-ευφυών μηχανών που θα μπορούσαν να λύσουν δυσεπίλυτα επιστημονικά προβλήματα. Έτσι, ο πρώην πρωταθλητής στο σκάκι, ο οποίος είχε προσπαθήσει χωρίς επιτυχία ένα spin out από την Google, εργάστηκε για να εδραιώσει την εξουσία γύρω του στο Λονδίνο, παρότι βρισκόταν περισσότερα από 5.000 μίλια μακριά από τα κεντρικά γραφεία της μητρικής εταιρείας στην Καλιφόρνια.

Όταν η Google έφτασε στο ναδίρ του ΑΙ το 2024, με τις ντροπιαστικές γκάφες του εργαλείου δημιουργίας εικόνων, ο Χασάμπης απαίτησε περισσότερο έλεγχο — και τον πήρε. Ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι, συγχώνευσε τις δραστηριότητες AI της Καλιφόρνια με εκείνες του Λονδίνου, υπό την εποπτεία του Χασάμπη.

Αργότερα εκείνο το έτος, ο Χασάμπης κέρδισε το Νόμπελ Χημείας για το έργο του στην πρόβλεψη της δομής των πρωτεϊνών – ένα ασυνήθιστο επίτευγμα για στέλεχος της Big Tech και απόδειξη της αδυναμίας του για τις “σκληρές” επιστήμες. Παράλληλα, χρίστηκε ιππότης από το Ηνωμένο Βασίλειο, και έγινε ο “Σερ Ντέμης” για τους Βρετανούς.

Ο πρώην νευροεπιστήμονας προσπάθησε ωστόσο να αναλάβει τον ρόλο του εμπορικού “booster” της Google, μετατρέποντας τη DeepMind από ένα ανεξάρτητο επιστημονικό εργαστήριο σε ένα εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων που επικεντρωνόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στη βελτίωση του εμβληματικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της, του Gemini. Διέταξε τους ερευνητές του, προς μεγάλη τους απογοήτευση, να περιμένουν έξι μήνες πριν δημοσιεύσουν ακαδημαϊκές εργασίες, για την περίπτωση που αυτές περιείχαν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες.

Η DeepMind κάποτε μέτραγε την επιτυχία της με βάση τον αριθμό των δημοσιεύσεών της σε επιστημονικά περιοδικά όπως το Nature. Ο Χασάμπης άρχισε να εστιάζει στην αύξηση του αριθμού των χρηστών και στην προώθηση του Nano Banana, ενός εργαλείου που βοηθά τους διαφημιστές να δημιουργούν εικόνες και βίντεο που παράγονται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Κι όμως, σε έναν κλάδο όπου τα διευθυντικά στελέχη φημίζονται για το ότι προσποιούνται το ενδιαφέρον τους για την επιστήμη, ο ίδιος δεν μπόρεσε ποτέ να αποτινάξει από πάνω του την εικόνα του επιστήμονα που απλώς υπηρετούσε την εταιρική αναγκαιότητα. Σε πρόσφατες συνεντεύξεις του, εμφανιζόταν πολύ πιο ενθουσιώδης για τη δυνατότητα της AI να επιταχύνει την επιστημονική έρευνα, παρά για τις εμπορικές ή εταιρικές εφαρμογές του Gemini. Η βιολογία και η ανακάλυψη νέων φαρμάκων μέσω της startup του, Isomorphic Labs, τον συνάρπαζαν. Ο ρόλος του στελέχους δεν τον ικανοποιούσε και φαινόταν να απομακρύνεται σταδιακά από τις καθημερινές ευθύνες του στην Google.

Το τι συνέβη στη συνέχεια παραμένει ασαφές. Άτομα που βρίσκονται κοντά στην DeepMind μου λένε ότι υποψιάζονται μια ρήξη μεταξύ των ανώτατων στελεχών και ότι ο γκρανμαίτρ του σκακιού έχασε την παρτίδα από τους ελιγμούς του Κοράι Καβουκτσούογλου. Το πρώην “νούμερο 2” του Χασάμπη εντάχθηκε στη DeepMind λίγα χρόνια πριν αυτή εξαγοραστεί από την Google. Σήμερα, φαίνεται να βρίσκεται σε τροχιά για να διαδεχθεί ενδεχομένως τον Πιτσάι ως διευθύνων σύμβουλος της Alphabet.

Ο Καβουκτσούογλου εργάζεται στα κεντρικά γραφεία της Google στο Μάουντεν Βιου και στο παρελθόν κατείχε τη θέση του επικεφαλής Chief AI Architect. Τώρα είναι ανώτερος αντιπρόεδρος της DeepMind. Αυτό μπορεί να μην ακούγεται σαν μια σπουδαία προαγωγή, αλλά αποτελεί ένα κλασικό βήμα προς τα πάνω στην ιδιώτυπη γραφειοκρατία και ιεραρχία της Google. Ο Καβουκτσούογλου δεν δίνει αναφορά πλέον στον Χασάμπη και δεν είναι δεσμευμένος με τη DeepMind με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν αν είχε διοριστεί Διευθύνων Σύμβουλος της μονάδας. Πλέον αναφέρεται αποκλειστικά στον Πιτσάι.

Στο μεταξύ, η ευρύτερη πρόκληση της Google στην τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να εφεύρει επαναστατικά μοντέλα. Τώρα πρέπει να συμβαδίσει με την OpenAI και την Anthropic όσον αφορά στην κυκλοφορία προϊόντων στην αγορά.

Έτσι, ενώ ο Χασάμπης μπορεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στις επιστημονικές του αναζητήσεις, ο Καβουκτσούογλου πρέπει να βοηθήσει την Google να ξαναβρεί το πάθος και τον ενθουσιασμό για την ανάπτυξη AI. Η γραφειοκρατία της εταιρείας και το στρεβλό σύστημα κινήτρων —που επιβράβευε το προσωπικό για το λανσάρισμα νέων έργων αντί για τη φροντίδα των υφιστάμενων — την εμπόδιζαν επί χρόνια να εμπορευματοποιήσει με επιτυχία την έρευνά της. Οι επιστήμονές της βρίσκονταν πίσω από τη σημαντικότερη ανακάλυψη στην τεχνητή νοημοσύνη εδώ και δεκαετίες, όταν το 2017 εφηύραν τον αλγόριθμο transformer, έναν τύπο αρχιτεκτονικής νευρωνικού δικτύου. Όμως η OpenAI εκμεταλλεύτηκε πρώτη την τεχνολογία: είναι το “T” στο ChatGPT. Και οι “σούπερσταρ” ερευνητές πίσω από την εφεύρεση εγκατέλειψαν την Google.

Καθώς η φυγή ταλέντων συνεχίστηκε και φέτος, ήταν σαφές ότι ο Χασάμπης δεν έλυνε το πρόβλημα ούτε τη χρόνια αδράνεια της Google. Ο Καβουκτσούογλου ίσως να τα καταφέρει. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο οι ηγέτες της εταιρείας θα κατευθύνουν το πλοίο, τώρα που ο έλεγχος της στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη επιστρέφει στην Καλιφόρνια. Ο Πιτσάι έχει επιβλέψει ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιστημονικές ανακαλύψεις στη σύγχρονη πληροφορική. Τώρα χρειάζεται μια οργανωτική επανάσταση που θα αποδείξει ότι η Google μπορεί να τις μετατρέψει σε προϊόντα.

Απόδοση – Επιμέλεια: Λυδία Ρουμποπούλου

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