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Του Will Conaway

Η κούρσα για την Τεχνητή Νοημοσύνη ίσως να μην κριθεί τελικά σε κάποιο εργαστήριο της Silicon Valley. Μπορεί να κριθεί όταν ένας υπεύθυνος προμηθειών στην Τζακάρτα, στο Ναϊρόμπι ή στο Σάο Πάολο επιλέξει το φθηνότερο σύστημα. Σύμφωνα με την “Έκθεση Δείκτη Τεχνητής Νοημοσύνης 2026” του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, οι ιδιωτικές επενδύσεις των ΗΠΑ στην Τεχνητή Νοημοσύνη το 2025 ήταν πάνω από 23x μεγαλύτερες από εκείνες της Κίνας. Ωστόσο, μέχρι τον Μάρτιο του 2026, το κορυφαίο αμερικανικό μοντέλο διατηρούσε προβάδισμα μόλις 2,7% έναντι του κορυφαίου κινεζικού.

Έτσι χτίζονται οι αυτοκρατορίες των υποδομών: όχι με πυροτεχνήματα, αλλά με “προεπιλογές”. Με το λειτουργικό σύστημα που ο κόσμος παύει να σκέφτεται, με τη σύμβαση cloud που ανανεώνεται αυτόματα ή το μοντέλο που είναι “αρκετά καλό”, διατίθεται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή, υποστηρίζει τις τοπικές γλώσσες και συνοδεύεται από υλικό, χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη. Αν η Κίνα κερδίσει την κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης, η νίκη της ίσως να μην μοιάζει με κατάκτηση, αλλά απλώς με μια διαδικασία προμηθειών.

Η “μάχη” δεν αφορά μόνο το πιο έξυπνο μοντέλο

Η Silicon Valley εξακολουθεί να κυριαρχεί στο αφήγημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη: πρωτοποριακά εργαστήρια, γιγαντιαίοι γύροι χρηματοδότησης και η υπόσχεση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Η Κίνα, όμως, ίσως τρέχει σε μια διαφορετική κούρσα. Το πλεονέκτημά της ενδέχεται να μην είναι η δημιουργία του πιο εντυπωσιακού chatbot, αλλά η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινή λειτουργία λιμανιών, αποθηκών, ηλεκτρικών οχημάτων, νοσοκομείων, εφοδιαστικών αλυσίδων, σχολείων και εργοστασίων.

Αυτό έχει σημασία, γιατί ο νικητής στην Τεχνητή Νοημοσύνη ίσως να μην είναι η χώρα που πετυχαίνει τις υψηλότερες επιδόσεις στα benchmarks. Μπορεί να είναι εκείνη που θα καταστήσει τη νοημοσύνη ευρέως προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή. Η μεγαλύτερη δύναμη της Κίνας ίσως να μην προέρχεται από μία θεαματική ανακάλυψη, αλλά από τον συνδυασμό ερευνητικών φιλοδοξιών, βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας, επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής και συντονισμένης ανάπτυξης. Οι αμερικανικές εταιρείες εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρή θέση, όμως το ψυχολογικό πλεονέκτημα της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ήδη πιο εύθραυστο απ’ ότι πίστεψαν πολλοί μετά την εμφάνιση του ChatGPT. Σε αρκετές αγορές, η επιλογή μπορεί να αποδειχθεί απλή: να πληρώσει κανείς περισσότερο για ένα δυτικό σύστημα ή να επιλέξει ένα κινεζικό που λειτουργεί αρκετά καλά.

Η επόμενη πρωτοβουλία “Μια Ζώνη, ένας Δρόμος” μπορεί να αφορά τους αλγόριθμους

Για μεγάλο μέρος του κόσμου, η Τεχνητή Νοημοσύνη ίσως να μη φτάσει ως μια φιλοσοφική αντιπαράθεση μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχισμού. Μπορεί να παρουσιαστεί ως μια ελκυστική εμπορική πρόταση. Φανταστείτε έναν προμηθευτή που προσφέρει στις κυβερνήσεις ένα ολοκληρωμένο πακέτο: υποδομές cloud, μοντέλα εκπαιδευμένα στην τοπική γλώσσα, εργαλεία για έξυπνες πόλεις, εκπαιδευτικές πλατφόρμες, συστήματα ιατρικής διαλογής, κάμερες, αισθητήρες, χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη. Για χώρες με περιορισμένους προϋπολογισμούς, μια τέτοια πρόταση θα μπορούσε να είναι ακαταμάχητη.

Σε αυτό το σημείο η τεχνολογία μετατρέπεται σε γεωπολιτική. Αν η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται για τη βαθμολόγηση μαθητών, την παρακολούθηση της δημόσιας δραστηριότητας, τη διαχείριση κοινωνικών παροχών, τη μετάφραση δικαστικών εγγράφων, τη βελτιστοποίηση της αστυνόμευσης, τη σύνοψη ειδήσεων ή ακόμη και την υποστήριξη στη χάραξη πολιτικής, τότε δεν πουλά απλώς λογισμικό. Διαμορφώνει θεσμικές πρακτικές. Οι προεπιλογές γίνονται κανόνες. Οι κανόνες μετατρέπονται σε εξάρτηση. Και η εξάρτηση σε μοχλό επιρροής.

Το ουσιαστικό ζήτημα είναι ότι διαφορετικά οικοσυστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης ενδέχεται να στηρίζονται σε διαφορετικές αντιλήψεις για την ιδιωτικότητα, την πρόσβαση του κράτους σε δεδομένα, την κοινωνική σταθερότητα, τα ατομικά δικαιώματα και τον έλεγχο. Η συζήτηση μπορεί να μετατοπιστεί παγκοσμίως από το “Πώς προστατεύουμε τους χρήστες;” στο “Ποιος αποφασίζει για το πώς πρέπει να ασκείται ο έλεγχος;”.

Ο αντίκτυπος στην ασφάλεια θα είναι μεγαλύτερος από το ChatGPT

Το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι καλύτερες εκθέσεις ή πιο εντυπωσιακά βίντεο. Είναι η δυνατότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης να ενισχύσει τις κυβερνοεπιχειρήσεις, τα αυτόνομα συστήματα, την ανάλυση πληροφοριών, την εφοδιαστική αλυσίδα, την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων και τη στρατιωτική διοίκηση. Αν η Κίνα αποκτήσει προβάδισμα στην εφαρμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις στη λεγόμενη “γκρίζα ζώνη” θα μπορούσαν να γίνουν φθηνότερες, ταχύτερες και δυσκολότερο να αποδοθούν σε συγκεκριμένο δράστη. Η Ουάσιγκτον πιθανόν να απαντήσει περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ, υπολογιστική ισχύ και υποδομές cloud, ενώ ταυτόχρονα θα επιδιώξει να ενισχύσει τις δικές της δυνατότητες στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το πιθανότερο αποτέλεσμα δεν είναι η δημιουργία μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά ο κατακερματισμός. Μία σφαίρα επιρροής θα μπορούσε να βασίζεται στις αμερικανικές πλατφόρμες και τα αμερικανικά κεφάλαια. Μία δεύτερη θα μπορούσε να διαμορφωθεί γύρω από την κινεζική υποδομή και ένα μοντέλο ανάπτυξης ευθυγραμμισμένο με τις προτεραιότητες του κράτους. Μία τρίτη, με πρωταγωνιστή την Ευρώπη και άλλους εταίρους, θα μπορούσε να δώσει έμφαση στη ρύθμιση και των δύο. Οι επιχειρήσεις θα αναγκάζονταν τότε να λειτουργούν μέσα σε ασύμβατα κανονιστικά πλαίσια, διαφορετικά μοντέλα, τσιπ και πολιτικές απαιτήσεις. Το διαδίκτυο κατακερματίστηκε σταδιακά. Η Τεχνητή Νοημοσύνη ίσως κατακερματιστεί πολύ ταχύτερα.

Η Κίνα μπορεί να κάνει την ΤΝ πιο χρήσιμη

Εδώ βρίσκεται ένα σημείο που πολλοί δυτικοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δυσκολεύονται να παραδεχτούν: μια επιτυχία της κινεζικής Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να ωφελήσει εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια ανθρώπους. Τα χαμηλού κόστους μοντέλα θα μπορούσαν να προσφέρουν εκπαίδευση, μεταφράσεις, διαγνωστικές υπηρεσίες, νομική υποστήριξη, γεωργικές συμβουλές και εργαλεία αυτοματοποίησης για μικρές επιχειρήσεις σε περιοχές όπου οι δυτικές συνδρομητικές υπηρεσίες είναι απαγορευτικά ακριβές. Αν ο κινεζικός ανταγωνισμός μειώσει το κόστος της Τεχνητής Νοημοσύνης, τα κοινωνικά οφέλη θα μπορούσαν να είναι ουσιαστικά.

Ωστόσο, ακόμη και η φτηνή Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μορφή ισχύος. Μια χώρα που αναθέτει σε ξένα συστήματα ΤΝ τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, την ιατρική διαλογή, τους συνοριακούς ελέγχους, τη διαχείριση των κοινωνικών παροχών, τον βιομηχανικό σχεδιασμό ή την προσομοίωση δημόσιων πολιτικών, παραχωρεί ουσιαστικά μέρος της κρίσης της σε τρίτους. Ο κίνδυνος δεν είναι ότι οι μηχανές θα αναλάβουν ξαφνικά τον έλεγχο, αλλά ότι οι θεσμοί θα πάψουν σταδιακά να αντιλαμβάνονται πού τελειώνει η δική τους κρίση και πού αρχίζουν οι αποφάσεις των αλγορίθμων.

Το πρόβλημα των ΗΠΑ δεν είναι η Κίνα, αλλά ο εφησυχασμός

Αν η Κίνα κερδίσει την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, ο κόσμος μπορεί να ξυπνήσει σε μια πραγματικότητα με φθηνότερες υπηρεσίες, ταχύτερα εργοστάσια, καλύτερες μεταφράσεις, πιο έξυπνα συστήματα επιτήρησης, αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση και κρατικούς φορείς που λειτουργούν με τεχνολογία σχεδιασμένη αλλού. Αυτό το μέλλον θα μοιάζει αποδοτικό μέχρι τη στιγμή που τα κράτη θα συνειδητοποιήσουν ότι η αποδοτικότητα έχει μετατραπεί σε εξάρτηση.

Η απάντηση δεν είναι ο πανικός, ο προστατευτισμός ή τα συνθήματα περί “νίκης του μέλλοντος”. Είναι η διαμόρφωση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής: ανοικτά μοντέλα που μπορούν να ανταγωνιστούν, ασφαλείς υποδομές προσιτές και στις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες, δημοκρατικά συστήματα διακυβέρνησης που λειτουργούν στην πράξη και προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης σχεδιασμένα για αγορές έξω από την comfort zone της Silicon Valley. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους δεν μπορούν να προσφέρουν κάτι τέτοιο, δεν θα πρέπει να εκπλαγούν αν ο υπόλοιπος κόσμος επιλέξει το σύστημα που εμφανίζεται πρώτο, λειτουργεί αρκετά καλά και κοστίζει λιγότερο.

Forbes