Αναζητεί μαρτυρίες από περιοίκους, αλλά και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων προκειμένου να ρίξει φως στα αίτια της ασύλληπτης τραγωδίας στην Ξυλοφάγου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο αγόρια ηλικίας 8 και 10 ετών.

Πρόκειται για δύο αδέλφια από τη Βουλγαρία, που βρήκαν φρικτό θάνατο, στο αυτοκίνητο του πατέρα τους στο οποίο βρέθηκαν κλειδωμένα χθες το απόγευμα. Τα δύο παιδιά έφτασαν στα μέσα Μαΐου στην Κύπρο, για να κάνουν διακοπές με τον πατέρα τους, που ζει και εργάζεται στη χώρα μας.

«Μας είπαν ότι το πρωί ο πατέρας σηκώθηκε και πήγε δουλειά, το ίδιο και η σύντροφός του και έμειναν μόνα τους στο σπίτι τα μωρά. Μετά φαίνεται μπήκαν στο αυτοκίνητο, κλειδώθηκαν και δεν μπορούσαν να βγουν και πέθαναν από ασφυξία», ανέφερε στο philenews o κοινοτάρχης Ξυλοφάγου, Γιώργος Ιουλιανός, σημειώνοντας πως πρόκειται από τις πιο μεγάλες τραγωδίες που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην κοινότητα.

Μέχρι χθες το βράδυ, πάντως, δεν είχε ξεκαθαρίσει πώς τα δύο αγόρια κλειδώθηκαν στο αυτοκίνητο, στο οποίο φαίνεται πως έμειναν για ώρες, με δεδομένο πως εντοπίστηκαν εγκαύματα στα σώματά τους. Το σαλούν αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε χωράφι που βρίσκεται δίπλα από την πολυκατοικία όπου διέμεναν ο πατέρας και η σύντροφός του. Πρώτος, σύμφωνα με μαρτυρίες, έφυγε για τη δουλειά ο πατέρας και έπειτα στις 8 το πρωί η συμβία του.

Τα παιδιά εντοπίστηκαν στο όχημα το απόγευμα και χρειάστηκε να σπάσουν τα παράθυρα του οχήματος για να απεγκλωβιστούν. Πλήρωμα ασθενοφόρου μετέβη στο σημείο και επιχείρησε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν αργά.

Αργά χθες το απόγευμα η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα και της μητριάς των παιδιών, αφού θεωρούνται ύποπτοι για ενδεχόμενη αμέλεια.

Τόσο ο πατέρας των παιδιών, όσο και η μητριά τους, θα παρουσιαστούν σήμερα στις 11:00 ενώπιον του Δικαστηρίου για να αποφασιστεί κατά πόσον θα εκδοθεί διαταγμάτων κράτησής τους.

Στο μεταξύ, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου των δύο παιδιών η κοινότητα της Ξυλοφάγου πάγωσε. Στη σκηνή μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής παρέμεναν δεκάδες κάτοικοι, οι οποίοι έσπευσαν για να ζητήσουν ενημέρωση για τις συνθήκες θανάτου των δύο παιδιών.