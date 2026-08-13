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Ξανά στο προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα της δημιουργίας δομών φιλοξενίας ανηλίκων, μετά και την επιστολή που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών στις 30 Ιουλίου, προς τους επηρεαζόμενους Δήμους και την κοινότητα Μονής, καλώντας τους να άρουν τις όποιες επιφυλάξεις έχουν σε σχέση με τον σχεδιασμό.

Στην επιστολή, το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας των συγκεκριμένων δομών και καλεί τις Τοπικές Αρχές να επανεξετάσουν τη στάση τους. Παράλληλα, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο πραγματοποίησης σύσκεψης, στην οποία θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, με στόχο τη συζήτηση του θέματος και την εξεύρεση λύσεων.

Ωστόσο, ένας-ένας οι επηρεαζόμενοι Δήμοι ξεκαθαρίζουν δημόσια ότι δεν προτίθενται να αλλάξουν τις αποφάσεις που έχουν ήδη λάβει. Μετά τον Δήμο Λατσιών- Γερίου, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας γραπτή διαβεβαίωση για οριστική απόσυρση των σχεδιασμών δημιουργίας δομών φιλοξενίας ανηλίκων, σειρά πήρε χθες το Δημοτικό Διαμέρισμα Γερμασόγειας.

Ο αντιδήμαρχος Γερμασόγειας, Χρίστος Παπαμιχαήλ, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος, με μοναδικό θέμα την επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη δημιουργία Σπιτιών Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας στην περιοχή.

Ομόφωνο «όχι» από τη Γερμασόγεια

Μιλώντας στον philenews, ο κ. Παπαμιχαήλ ανέφερε ότι κατά την έκτακτη συνεδρία το Δημοτικό Διαμέρισμα Γερμασόγειας αποφάσισε ομόφωνα να τοποθετηθεί, για ακόμη μία φορά, αρνητικά στη δημιουργία δομών ανηλίκων στην περιοχή.

«Και τονίζω το για ακόμη μία φορά, γιατί είναι η τρίτη φορά που η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να συζητήσει και να αποφασίσει για το ίδιο ακριβώς θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η πρώτη αρνητική απόφαση λήφθηκε από τον τότε Δήμο Γερμασόγειας και η δεύτερη από τον Δήμο Αμαθούντας. «Σήμερα, τρία χρόνια μετά, επανέρχεται ουσιαστικά το ίδιο ερώτημα, αυτή τη φορά από διαφορετικό Υπουργείο», σημείωσε.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «εμπαιγμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Κυβέρνηση», υποστηρίζοντας ότι αυτό θα πρέπει πλέον να σταματήσει.

«Έχουμε ήδη αποστείλει δύο ξεκάθαρες αρνητικές απαντήσεις και, μετά τη συνεδρία της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Σεπτεμβρίου, εκτιμώ ότι θα δοθεί και τρίτη», ανέφερε.

Ο αντιδήμαρχος Γερμασόγειας τόνισε πως δεν είναι δυνατόν μια ξεκάθαρη θέση και απόφαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να τίθεται συνεχώς υπό επανεξέταση, «απλώς και μόνο επειδή ένα άλλο Υπουργείο επαναφέρει το ίδιο ζήτημα».

«Το κράτος οφείλει να σέβεται τις αποφάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Υπογράμμισε επίσης ότι το κράτος οφείλει να ζητά την άποψη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά κυρίως να τη σέβεται. «Δεν μπορεί να ζητείται η γνώμη μας μόνο για να εκπληρώνεται μια τυπική διαδικασία και στη συνέχεια να αγνοείται, όπως δυστυχώς είδαμε να συμβαίνει και στην περίπτωση του mall στον Άγιο Αθανάσιο», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον πολίτη και γνωρίζει τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

«Επιτέλους, ας της επιτρέψουν να λειτουργήσει ως πραγματικός και σταθερός πυλώνας για τον πολίτη και ας αρχίσει το κεντρικό κράτος να αφουγκράζεται και να σέβεται τις αποφάσεις της», κατέληξε.

Τι αναφέρει η επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών

Σημειώνεται ότι στις 30 Ιουλίου απεστάλη από το Υπουργείο Εσωτερικών επιστολή προς τον Δήμαρχο Λάρνακας, τον Δήμαρχο Λατσιών-Γερίου, τον Δήμαρχο Αμαθούντας και τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Μονής.

Στην επιστολή γίνεται αναφορά στον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη από πλευράς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας για τη δημιουργία εννέα Σπιτιών Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι πρόκειται για επιτακτική ανάγκη και εξηγεί ότι τα συγκεκριμένα σπίτια θα αποτελούν μικτές δομές οικογενειακού τύπου, ενταγμένες στην κοινωνία, με πρόσβαση σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας, σχολεία και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Στόχος, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι η εξατομικευμένη κάλυψη των αναγκών των παιδιών που θα φιλοξενούνται στις δομές. Παράλληλα, στην επιστολή επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά που το κράτος επιδιώκει να αναπτύξει συγχρόνως, σε παγκύπρια βάση και σε τεμάχια κρατικής γης, εννέα έργα παιδικής και εφηβικής προστασίας.

Το Υπουργείο αναφέρει ακόμη ότι, αντιλαμβανόμενο τις εκφραζόμενες επιφυλάξεις των Δήμων και της Κοινότητας για τα συγκεκριμένα έργα, τους καλεί να άρουν τις όποιες επιφυλάξεις υπάρχουν από πλευράς τους για τον σχεδιασμό. Όπως τονίζεται, η υλοποίηση του σχεδιασμού θα συμβάλει στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς και στην κοινωνική ευημερία και συνοχή.

Τέλος, το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει ότι, σε περίπτωση που θεωρείται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί σύσκεψη για συζήτηση του θέματος και εξεύρεση λύσεων, είναι στη διάθεση των Τοπικών Αρχών για τη διοργάνωσή της, με τη συμμετοχή και της Διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.