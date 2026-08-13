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Βροχερό ήταν το σκηνικό στις ορεινές περιοχές της Κύπρου το μεσημέρι της Πέμπτης, την ώρα που στο εσωτερικό επικρατούσαν συνθήκες καύσωνα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανάρτησαν πολίτες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, οι κάτοικοι των ορεινών απολαμβάνουν ανάσες δροσιάς.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Το απόγευμα νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα νότια και ανατολικά παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο παροδικά στα προσήνεμα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, όμως κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες, κυρίως χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 βαθμούς στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα νότια και ανατολικά παράλια το απόγευμα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο παροδικά το απόγευμα στα προσήνεμα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση κατά το τριήμερο για να κυμαίνεται λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.