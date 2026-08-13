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Εποχική χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ενώ ασταθής αέρια μάζα αρχίζει να επηρεάζει το νησί από σήμερα.

Στο μεταξύ, ακόμα μια κίτρινη προειδοποίηση από την Μετεωρολογική Υπηρεσία για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτή θα τεθεί σε ισχύ αύριο 13 Αυγούστου στις 14:00 και θα διαρκέσει μέχρι τις 16:30 της ίδιας ημέρας.

Η θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς κελσίου.

Σήμερα, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται κυρίως στα ορεινά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν προοδευτικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα νότια και ανατολικά παράλια το απόγευμα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο παροδικά το απόγευμα στα προσήνεμα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, όμως κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες, κυρίως χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 βαθμούς στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, το Σάββατο αλλά και την Κυριακή, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή πτώση και θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα μέχρι την Κυριακή, για να κυμαίνεται έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.