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Τον Ιανουάριου του 2027 αναμένονται οι υπογραφές για την Μαρίνα της Πάφου στα Πότιμα της Κισσόνεργας. Αυτό αναφέρουν κυβερνητικές πηγές στον «Φ», κληθείσες να σχολιάσουν τις νέες ανησυχίες που εκφράζονται για μια ακόμη φορά στην επαρχία, όσον αφορά στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην προώθηση του μεγάλου έργου υποδομής.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές η προεργασία όπως οριοθετήθηκε για τελευταία φορά μετά το ξεκαθάρισμα των νομικών κωλυμάτων, αφορούσε εξ αρχής την υπογραφή για το μεγάλο έργο της Μαρίνας Πάφου τον Ιανουάριο του 2027. Συνεπώς, τόνισαν, δεν τίθεται θέμα νέων κωλυμάτων ή άλλων ζητημάτων, αλλά οι προεργασίες προχωρούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί, με στόχο όπως τον Ιανουάριο του 2027 να είναι όλα έτοιμα για τις υπογραφές.

Η μαρίνα, που θα είναι η μεγαλύτερη στην Κύπρο με χωρητικότητα χιλίων σκαφών και σημαντικές χερσαίες υποδομές, αποτελεί πάγιο αίτημα όλων των φορέων της Πάφου αφού εκτιμάται ως το υπ’ αριθμό ένα έργο το οποίο θα εμπλουτίσει περισσότερο την ήδη πλούσια τουριστική περιοχή του Δήμου Ακάμα και της επαρχίας Πάφου γενικότερα και θα δώσει πρόσθετη αξία στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν ανεβάζοντας πιο ψηλά την Κύπρο ως τουριστικό προορισμό.

Αρμόδιοι παράγοντες υποστήριξαν επίσης μιλώντας χθες στον «Φ» ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα Υφυπουργείο Τουρισμού και Δήμος Ακάμα έχουν αναπτύξει έντονη συνεργασία, γεγονός που χαρακτήρισαν πολύ σημαντικό αφού το Υφυπουργείο έχει και την ευθύνη υλοποίησης της μαρίνας Πάφου.