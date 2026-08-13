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Στη σημασία της στήριξης και ανάπτυξης των κοινοτήτων της υπαίθρου αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, τονίζοντας ότι στόχος είναι να παραμείνουν «ζωντανές, δραστήριες και με προοπτική».

Ο κ. Λετυμπιώτης παρέστη το βράδυ της Τετάρτης σε χοροεσπερίδα στην Τάλα, όπου αναφέρθηκε και στον ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές εκδηλώσεις στη διατήρηση της κοινωνικής ζωής στις κοινότητες.

Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη της υπαίθρου προϋποθέτει κοινότητες με ζωή και προοπτικές, σημειώνοντας ότι η ενίσχυσή τους αποτελεί σταθερή επιδίωξη.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη ότι οι καλοκαιρινές βραδιές στις κοινότητες έχουν «τη δική τους ξεχωριστή αξία», καθώς προσφέρουν ευκαιρίες συνάντησης και επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων.

Παράλληλα, όπως είπε, τέτοιες διοργανώσεις συμβάλλουν στην ανάδειξη της ομορφιάς κάθε τόπου, αλλά και των ανθρώπων του.

Ο κ. Λετυμπιώτης συνεχάρη το Κοινοτικό Συμβούλιο Τάλας και όλους όσοι εργάστηκαν για την πραγματοποίηση της χοροεσπερίδας, χαρακτηρίζοντας τη διοργάνωση εξαιρετική.

ΚΥΠΕ