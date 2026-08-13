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Σε ισχύ από σήμερα Πέμπτη θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέους κανονισμούς για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συλλογή και την επεξεργασία των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Στόχος, η ενίσχυση της ανακύκλωσης, η ανάκτηση πολύτιμων πρώτων υλών και η μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγωγές πρώτων υλών ή και ολοκληρωμένων αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάθε χρόνο, περίπου 10 έως 12 εκατομμύρια οχήματα στην Ευρώπη φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους και αντιμετωπίζονται ως απόβλητα. Ωστόσο, τα οχήματα αυτά αποτελούν σημαντική πηγή πολύτιμων υλικών, όπως χάλυβας, αλουμίνιο, χαλκός και πλαστικά. Γι’ αυτό, με τους νέους κανονισμούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να αυξήσει την ανάκτηση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αυτών, περιορίζοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ανεπαρκή διαχείριση των οχημάτων.

Ευθύνη στους κατασκευαστές

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ευθύνη των παραγωγών. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να διασφαλίζουν την κατάλληλη χρηματοδότηση για τη διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, γεγονός που, σύμφωνα με την Επιτροπή αναμένεται να συμβάλει σε υψηλότερης ποιότητας ανακύκλωση.

Ο νέος κανονισμός προβλέπει ακόμη αυστηρότερους κανόνες για τις εξαγωγές μεταχειρισμένων οχημάτων εκτός ΕΕ. Μόνο οχήματα που είναι κατάλληλα για κυκλοφορία θα μπορούν να εξάγονται, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο μεταφοράς αποβλήτων σε τρίτες χώρες.