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Ο Άντι Γκριν, ο άνθρωπος που το 1997 έγραψε ιστορία σπάζοντας το φράγμα του ήχου με αυτοκίνητο, πέτυχε στα 64 του ένα ακόμη εντυπωσιακό ρεκόρ ταχύτητας. Ο Βρετανός πρώην πιλότος της RAF έφτασε τα 653,908 χλμ./ώρα με το υδρογονοκίνητο JCB Hydromax στις αλυκές του Μπόνβιλ, στη Γιούτα των ΗΠΑ.

Η επίδοση, που πιστοποιήθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA), αποτελεί την υψηλότερη ταχύτητα που έχει καταγραφεί ποτέ από αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, που χρησιμοποιεί υδρογόνο.

A British man has set a new world record for going 406.320 mph (653.908 kph) in a hydrogen-powered car.



Andy Green smashed the previous record of 185.5 mph (298.5 kph) for a car in that category.



The 64-year-old retired Royal Air Force pilot also set the overall land-speed… pic.twitter.com/ISZQUq1GoW August 12, 2026

Δύο κινητήρες υδρογόνου και 1.600 ίπποι

Το Hydromax είναι ένα εντυπωσιακό streamliner μήκους περίπου 9,75 μέτρων, το οποίο κινείται από δύο κινητήρες εσωτερικής καύσης υδρογόνου της JCB, συνολικής ισχύος 1.600 ίππων.

Ο Γκριν πέτυχε την επίδοση σε διαδρομή 16 χλμ., με το επίσημο ρεκόρ ταχύτητας να υπολογίζεται από τον μέσο όρο δύο διαδρομών.

Η νέα επίδοση υπερδιπλασιάζει το προηγούμενο επίσημο ρεκόρ ταχύτητας για αυτοκίνητο με κινητήρα καύσης υδρογόνου, το οποίο είχε σημειώσει η BMW το 2004 με 298,5 χλμ./ώρα.

British racing driver Andy Green set a world speed record for a hydrogen-powered car. He reached 406.320 mph (653.908 km/h) at the Bonneville Salt Flats in Utah. https://t.co/odOXCLF8eJ pic.twitter.com/mLvlpF9wXM — Vladimir Karasev (@Ka38099Karasev) August 12, 2026

«Είναι μαγικό να μπορούμε να παρουσιάσουμε αυτή την τεχνολογία και να δείξουμε πόσο καλή είναι η μηχανική στο καλύτερο αγωνιστικό τερέν στον κόσμο, στις αλυκές του Μπόνβιλ», δήλωσε ο Γκριν μετά την προσπάθεια.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι οι συνθήκες μέσα στο κόκπιτ ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά συχνά τους 50 βαθμούς Κελσίου.

«Ήταν πιθανότατα λίγο πιο ζεστά» από το Thrust SSC, ανέφερε, προσθέτοντας ότι είχε προετοιμαστεί επί τέσσερις μήνες, τόσο στο γυμναστήριο όσο και με προπόνηση σε υψηλές θερμοκρασίες.

Ο άνθρωπος που έσπασε το φράγμα του ήχου

Το νέο ρεκόρ ταχύτητας, όσο εντυπωσιακό κι αν είναι, απέχει αρκετά από την επίδοση που έκανε τον Άντι Γκριν γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το 1997, στο Black Rock Desert της Νεβάδα, ο Βρετανός κάθισε στο κόκπιτ του θηριώδους ThrustSSC, ενός οχήματος με δύο κινητήρες τζετ, και έφτασε την ταχύτητα των 1.227,985 χλμ./ώρα.

Britain's Andy Green, the only person to break the sound barrier in a car, sets hydrogen speed record using JCB tractor engines https://t.co/BaoFpYw7gL — Daily Mail (@DailyMail) August 12, 2026

Έγινε έτσι ο πρώτος και παραμένει ο μοναδικός άνθρωπος που έχει σπάσει το φράγμα του ήχου στην ξηρά, προκαλώντας εκκωφαντικά sonic booms που έγιναν αισθητά μέχρι την κοντινή πόλη Gerlach.

Το 2006 είχε επιστρέψει στις αλυκές του Μπόνβιλ και είχε σημειώσει ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας, αυτή τη φορά με το JCB Dieselmax, φτάνοντας τα 563,4 χλμ./ώρα με πετρελαιοκίνητο όχημα.

Είκοσι χρόνια αργότερα, ο Γκριν επέστρεψε στο ίδιο σημείο και ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του με ένα όχημα που χρησιμοποιεί υδρογόνο και δεν εκπέμπει καυσαέρια από την εξάτμιση.

Η JCB θέλει να αποδείξει ότι το υδρογόνο μπορεί να κινήσει βαριά μηχανήματα

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται η JCB, η οποία θέλει να αναδείξει τις δυνατότητες των κινητήρων εσωτερικής καύσης υδρογόνου, ιδιαίτερα για τον κατασκευαστικό και αγροτικό κλάδο.

‘The best of British on the global stage.’



GB News Chief US Correspondent @Benleo reports from the Bonneville Salt Flats in Utah to witness British engineering firm JCB break the land speed record for a hydrogen-powered vehicle.



📺 Freeview 236, Sky 512, Virgin 604 pic.twitter.com/0G9PQxPRm6 — GB News (@GBNEWS) August 12, 2026

«Πριν από 20 χρόνια ήρθαμε στο Μπόνβιλ με το JCB Dieselmax και δείξαμε τι μπορεί να κάνει η βρετανική μηχανική με την πετρελαιοκίνηση. Σήμερα το κάναμε ξανά – αυτή τη φορά με κινητήρες που λειτουργούν με υδρογόνο», δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, λόρδος Άντονι Μπάμφορντ.

Όπως υποστήριξε, το ρεκόρ ταχύτητας επιτεύχθηκε με κινητήρες που βασίζονται σε τεχνολογία παραγωγής και όχι σε ένα αποκλειστικά πειραματικό σύστημα.

«Αυτό είναι το νόημα του JCB Hydromax. Δείχνει ότι το υδρογόνο λειτουργεί. Και λειτουργεί σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο, με μηδενικές εκπομπές», ανέφερε.

Ωστόσο, η περιβαλλοντική αξία του υδρογόνου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο παραγωγής του. Το μεγαλύτερο μέρος του υδρογόνου παγκοσμίως εξακολουθεί να παράγεται με χρήση ορυκτών καυσίμων, ενώ το λεγόμενο «πράσινο» υδρογόνο, που παράγεται με ανανεώσιμη ενέργεια, παραμένει μικρό μέρος της παγκόσμιας παραγωγής.

Για τον Άντι Γκριν, πάντως, το νέο ρεκόρ ταχύτητας αποτελεί έναν ακόμη σταθμό σε μια καριέρα που έχει συνδεθεί όσο λίγες με την προσπάθεια του ανθρώπου να κινηθεί όλο και ταχύτερα.