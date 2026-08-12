Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέο πλαίσιο για τα οχήματα που ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους τίθεται σε εφαρμογή από την Τετάρτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αλλαγές σε όλη τη διαδικασία από τον σχεδιασμό μέχρι την ανακύκλωση.

Στόχος είναι η ενίσχυση της κυκλικότητας στην αυτοκινητοβιομηχανία, με καλύτερη ανάκτηση πρώτων υλών όπως χάλυβας, αλουμίνιο, χαλκός και πλαστικά. Στην Ευρώπη, 10 έως 12 εκατομμύρια οχήματα καταλήγουν κάθε χρόνο ως απόβλητα, με την Κομισιόν να εκτιμά ότι η πλημμελής διαχείρισή τους προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήματα και οικονομική απώλεια εκατομμυρίων τόνων υλικών.

Ο Κανονισμός θέτει τους πρώτους δεσμευτικούς ενωσιακούς στόχους για ανακυκλωμένο πλαστικό περιεχόμενο στα οχήματα: 15% από το 2032 και 25% από το 2036, ενώ αντίστοιχοι στόχοι για χάλυβα και αλουμίνιο αναμένεται να καθοριστούν από την Κομισιόν με ισχύ από το 2033.

Οι κατασκευαστές θα υποχρεούνται να παρέχουν σαφείς οδηγίες αφαίρεσης και αντικατάστασης εξαρτημάτων, ώστε να διευκολύνεται η αποσυναρμολόγηση. Ενισχύεται επίσης η ευθύνη του παραγωγού για τη χρηματοδότηση της περισυλλογής και επεξεργασίας, ενώ από τα μέσα του 2031 θα επιτρέπεται η εξαγωγή εκτός ΕΕ μόνο οχημάτων που είναι σε κατάσταση κυκλοφορίας, με στόχο να αποτραπεί η συγκεκαλυμμένη εξαγωγή άχρηστων οχημάτων ως μεταχειρισμένων.

Το πεδίο εφαρμογής επεκτείνεται πλέον και σε φορτηγά, λεωφορεία και μοτοσικλέτες.

KYΠΕ