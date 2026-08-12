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Σε τραγωδία εξελίχθηκε η τροχαία σύγκρουση που συνέβη στις 8 Αυγούστου στον δρόμο Δελίκηπου Λυθροδόντα. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία η 22χρονη που είχε τραυματιστεί κρίσιμα όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, υπέκυψε στα τραύματά της λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης. Πρόκειται για την Anreea Larisa Harabor, από τη Ρουμανία, που διέμενε μόνιμα στην Κύπρο.

Η οδική σύγκρουση συνέβη λίγο πριν τις 5:00 το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, στον δρόμο Δελίκηπου-Λυθροδόντα. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε η 22χρονη σε μια στροφή του δρόμου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε άντρας ηλικίας 45 ετών.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε την 22χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι, η 22χρονη είχε τραυματιστεί στο κεφάλι. Έτυχε περίθαλψης και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένη τις τελευταίες ημέρες.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα εξακριβωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της που θα διενεργηθεί αύριο.