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Η στελέχωση των σχολείων εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρουν έγκυρες πηγές από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στο ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, με εξαίρεση ελάχιστες ιδιαίτερες περιπτώσεις.

Στη Δημοτική Εκπαίδευση, βάσει των οροφών του εκπαιδευτικού προσωπικού που εγκρίθηκαν, υπάρχει αύξηση στο συνολικό αριθμό εκπαιδευτικών που θα χρειαστούν τη σχολική χρονιά 2026-2027 σε σχέση με τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν αναμένεται αισθητή διαφοροποίηση του συνολικού αριθμού εκπαιδευτικών σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά αν και δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα το ερώτημα κατά πόσον θα υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι τη σχολική χρονιά 2025-2026 ήταν συμβασιούχοι και τη σχολική χρονιά 2026-2027 δεν θα διοριστούν (μόνιμοι επί δοκιμασία ή με σύμβαση. Μετέωρο είναι το ίδιο ερώτημα και σε σχέση με τη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Το ΥΠΑΝ ενημερώνει την ΕΕΥ για αριθμούς διορισμών και η ΕΕΥ είναι η αρμόδια υπηρεσία για την ανακοίνωση των διορισμών, λέχθηκε στο ΚΥΠΕ.

Δημοτική Εκπαίδευση

Αναφορικά με το τι γίνεται με τη στελέχωση των σχολείων, τις συμβάσεις, τους αορίστου, για το πόσοι είχαν σύμβαση πέρσι, πόσοι δεν θα εργαστούν φέτος, πόσοι γίνονται αορίστου και πόσες μονιμοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις πηγές του ΚΥΠΕ σε ότι αφορά τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης η διαδικασία της στελέχωσης προχωρεί κανονικά, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.).

«Η Ε.Ε.Υ. ανακοίνωσε τις μεταθέσεις, καθώς και έκτακτες μεταθέσεις και θα ακολουθήσουν και άλλες ανακοινώσεις μεταθέσεων. Οι μόνιμοι επί δοκιμασία διορισμοί που ανακοινώθηκαν ήδη από την Ε.Ε.Υ., συνεχίζονται λόγω του ότι κάποιοι δεν αποδέχθηκαν την θέση. Επίσης, η Ε.Ε.Υ. ακολουθεί από πέρσι νέο σύστημα για τους διορισμούς με σύμβαση και μέχρι στιγμής έγινε η πρώτη σχετική ανακοίνωση, ωστόσο θα ακολουθήσουν και άλλες κατανομές/ανακοινώσεις και η διαδικασία επηρεάζεται κάθε φορά και από τις μη αποδοχές», προσθέτουν.

Μονιμοποιήσεις (μόνιμοι επί δοκιμασία διορισμοί)

Αναφορικά με τις μονιμοποιήσεις (μόνιμοι επί δοκιμασία διορισμοί), όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές του ΚΥΠΕ, η Ε.Ε.Υ. ανακοίνωσε τους μόνιμους επί δοκιμασία διορισμούς, ωστόσο, γίνονται εκ νέου μόνιμοι διορισμοί, λόγω μη αποδοχών.

Για τη σχολική χρονιά 2026-2027, οι θέσεις των μόνιμων επί δοκιμασία διορισμών, έχουν ως εξής: Δάσκαλοι/Δασκάλες – Νέες οργανικές θέσεις 172, Κενές θέσεις που προέκυψαν από αφυπηρετήσεις, παραιτήσεις κ.λπ. 59. Σύνολο 231. Νηπιαγωγοί – Νέες οργανικές θέσεις 108, Κενές θέσεις που προέκυψαν από αφυπηρετήσεις, παραιτήσεις κ.λπ. 28. Σύνολο 136. Ειδικοί – Νέες οργανικές θέσεις 314, Κενές θέσεις που προέκυψαν από αφυπηρετήσεις, παραιτήσεις κ.λπ. 14. Σύνολο 328.

Διορισμοί με σύμβαση

Όσον αφορά την οροφή των συμβάσεων που εγκρίθηκε, η οποία παρουσιάζει τον μέγιστο αριθμό συμβασιούχων που θα διοριστούν, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο μέγιστος αριθμός συμβασιούχων (οροφή) που αφορά Δασκάλους/Δασκάλες είναι 711, που αφορά Νηπιαγωγούς 244 και που αφορά Ειδικούς εκπαιδευτικούς 659.

Σημειώνουν ότι το πόσοι θα διοριστούν τελικά, θα διαφανεί προς το τέλος της στελέχωσης βάσει των αναγκών που θα εκκρεμούν, δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου.

Αορίστου χρόνου συμβάσεις

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων που δόθηκαν από την Ε.Ε.Υ., οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου, έχουν ως εξής: Υφιστάμενοι αορίστου χρόνου εκπαιδευτικοί – Δάσκαλοι 12, Νηπιαγωγοί 7, και αυτοί που Συμπληρώνουν 30 μήνες και μετατρέπεται η σύμβασή τους σε αορίστου χρόνου από 1.9.2026 – Δάσκαλοι 280, Νηπιαγωγοί 38.

Σε ό,τι αφορά τους Ειδικούς Εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου: Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών 173, Λογοθεραπείας 136, Κωφών 7, Τυφλών 0, Εκπαιδευτικής Ακουολογίας 0, Ειδικής Γυμναστικής 9, Φυσιοθεραπείας 12, Μουσικοθεραπείας 12, Εργοθεραπείας 14. Σύνολο 363.

Διορισμοί με σύμβαση στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (Π.Ο.Σ.)

Στο μεταξύ, πέρα από τους μόνιμους διορισμούς και τις συμβάσεις που προαναφέρθηκαν που αφορούν στην πρωινή ζώνη, θα γίνουν και διορισμοί με σύμβαση στα Π.Ο.Σ. (πλήρους απασχόλησης 29/29 και μερικής απασχόλησης 20/29 και 15/29).

Ο αριθμός συμβάσεων στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (Π.Ο.Σ.) τη σχολική χρονιά 2026-2027Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Ειδικά Σχολεία, σύμφωνα με τις πηγές του ΚΥΠΕ, έχει ως εξής: Κατηγορία 1: Αριθμός θέσεων 150, περίοδοι 29/29 – Δημοτικά Σχολεία 112, Νηπιαγωγεία 34 και Ειδικά Σχολεία 4, Κατηγορία 2: Αριθμός θέσεων 398, Περίοδοι 20/29 – Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία, Ειδικά Σχολεία, Κατηγορία 3: Αριθμός θέσεων 560, Περίοδοι 15/29 – Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία, Ειδικά Σχολεία. Σύνολο 1.108

Αναφορικά με τις 150 θέσεις Συμβασιούχων Πλήρους Απασχόλησης (Σ.Π.Α. 29/29) έχει δοθεί ο σχετικός κατάλογος με τα Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία, Ειδικά Σχολεία στην Ε.Ε.Υ.

Οι υπόλοιπες 958 θέσεις θα κατανεμηθούν στα Δημοτικά, Νηπιαγωγεία και Ειδικά Σχολεία τη δεύτερη εβδομάδα Σεπτεμβρίου 2026, λαμβάνοντας υπόψη τις εγγραφές των παιδιών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο θεσμό, αλλά και τις αιτήσεις (δεύτερη εβδομάδα Σεπτεμβρίου) των μόνιμων εκπαιδευτικών που επιθυμούν να εργαστούν με υπερωριακή απασχόληση στα Π.Ο.Σ., αφού οριστικοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό οι μεταθέσεις από την Ε.Ε.Υ. και οι τοποθετήσεις από τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας.

Πόσοι δεν θα εργαστούν φέτος

Το πόσα άτομα δεν θα εργαστούν φέτος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του ΚΥΠΕ, δεν είναι στοιχείο που διαθέτει η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης.

«Πρώτον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της στελέχωσης και όταν ολοκληρωθεί θα διαφανεί πόσοι διορισμοί με σύμβαση έγιναν τελικά. Ακόμη και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της στελέχωσης, μόνο η Ε.Ε.Υ. θα γνωρίζει ποιοι/ες εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν πέρσι δεν θα εργαστούν φέτος», προσθέτουν.

Ωστόσο, σημειώνουν, βάσει των οροφών του εκπαιδευτικού προσωπικού που εγκρίθηκαν, υπάρχει αύξηση στο συνολικό αριθμό εκπαιδευτικών που θα χρειαστούν τη σχολική χρονιά 2026-2027 σε σχέση με τη σχολική χρονιά 2025-2026, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

Δημοτική 2026-2027: Μόνιμοι 4521 και έγκριση ΥΣ 2025-2026 4352, Έκτακτοι 2026-2027 711 και έγκριση ΥΣ 2025-2026 741 . Σύνολο Μόνιμοι και Έκτακτοι 5232 και έγκριση ΥΣ 2025-2026 5093. Μείωση/Αύξηση 139.

Προδημοτική: Μόνιμοι 2026-2027 891 και έγκριση ΥΣ 2025-2026 783, Έκτακτοι 2026-2027 244 και έγκριση ΥΣ 2025-2026 286. Σύνολο Μόνιμοι και Έκτακτοι 1135 και έγκριση ΥΣ 2025-2026 1069. Μείωση/Αύξηση 66.

Ειδική εκπαίδευση: Μόνιμοι 2026-2027 997 και έγκριση ΥΣ 2025-2026 683, Έκτακτοι 2026-2027 659 και έγκριση ΥΣ 2025-2026 728. Σύνολο Μόνιμοι και Έκτακτοι 1656 και έγκριση ΥΣ 2025-2026 1411. Μείωση/Αύξηση 245.

Σύνολο Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης: Μόνιμοι 2026-2027 6409 και έγκριση ΥΣ 2025-2026 5818, Έκτακτοι 2026-2027 1614 και έγκριση ΥΣ 2025-2026 1755. Σύνολο Μόνιμοι και Έκτακτοι 8023, έγκριση ΥΣ 2025-2026 7573. Μείωση/Αύξηση 450.

Όπως σημειώνουν οι πηγές του ΚΥΠΕ, παρόλο που φαίνεται μείωση στον αριθμό των έκτακτων (συμβασιούχων) νηπιαγωγών, δασκάλων και ειδικών εκπαιδευτικών τη σχολική χρονιά 2026-2027, ουσιαστικά υπάρχει αύξηση στον συνολικό αριθμό νηπιαγωγών, δασκάλων και ειδικών εκπαιδευτικών, διότι αποφασίστηκε αύξηση των μόνιμων οργανικών θέσεων στον Προϋπολογισμό του 2026, αλλά δεν έγινε και η ανάλογη μείωση στον αριθμό έκτακτων, λόγω των επιπρόσθετων αναγκών στελέχωσης που προέκυψαν για τη σχολική χρονιά 2026-2027 (αύξηση τμημάτων, νέες ανάγκες λόγω του νέου συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικού έργου κ.λπ.).

Ως εκ τούτου, βάσει των δεδομένων αυτών, το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα χρειαστεί είναι περισσότερο σε σχέση με πέρσι, άρα το αν κάποιος που εργάστηκε πέρσι δεν θα εργαστεί φέτος, δεν αναμένεται να οφείλεται σε μείωση των αναγκών.

Μέση Γενική Εκπαίδευση

Σε ό,τι αφορά τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, οι πηγές του ΥΠΑΝ αναφέρουν στο ΚΥΠΕ ότι η ΕΕΥ έχει ανακοινώσει τους διορισμούς 707 Μόνιμων Καθηγητών επί Δοκιμασία με ισχύ του διορισμού τους από 1/9/2026.

Σημειώνουν ότι στις 31/7/2026 η ΕΕΥ ανακοίνωσε την τοποθέτηση των 202 καθηγητών αορίστου χρόνου για τη σχολική χρονιά 2026-2027, και την ίδια ημέρα ανακοίνωσε την πρώτη σειρά διορισμών καθηγητών με σύμβαση ο αριθμός των οποίων είναι 613.

Αναφέρουν, επίσης, ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου η ΕΕΥ θα προβεί σε μία έως δύο συμπληρωματικές σειρές ανακοινώσεων διορισμού καθηγητών με σύμβαση για την ολοκλήρωση της στελέχωσης.

«Ο συνολικός αριθμός των συμβασιούχων υπολογίζεται, περίπου στους 900 καθηγητές. Με τους εν λόγω διορισμούς ουσιαστικά η στελέχωση των σχολικών μονάδων ολοκληρώνεται (99,8 %). Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών της σχολικής χρονιάς 2025-2026 ήταν 7210 και δεν αναμένεται οποιαδήποτε αισθητή διαφοροποίηση του για την επόμενη σχολική χρονιά 2026-2027», προσθέτουν.

Στο ερώτημα αν θα υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι τη σχολική χρονιά 2025-2026 ήταν συμβασιούχοι και τη σχολική χρονιά 2026-2027 δεν θα διοριστούν (μόνιμοι επί δοκιμασία ή με σύμβαση), οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν μπορεί να απαντηθεί αυτή τη χρονική περίοδο διότι το ΥΠΑΝ ενημερώνει την ΕΕΥ για αριθμούς διορισμών και η ΕΕΥ είναι η αρμόδια υπηρεσία για την ανακοίνωση των διορισμών (ονοματεπώνυμα και εκπαιδευτική περιφέρεια εργασίας).

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Όσον αφορά τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι η στελέχωση των σχολείων εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

«Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, με εξαίρεση ελάχιστες ιδιαίτερες περιπτώσεις», προσθέτουν.

Αναφέρουν, επίσης, ότι κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά εργοδοτήθηκαν συνολικά 242 συμβασιούχοι εκπαιδευτές, ενώ για τη νέα σχολική χρονιά έχουν εγκριθεί 86 νέες μόνιμες θέσεις στο ΣΤΕΕΚ, ενώ παράλληλα 25 εκπαιδευτές έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εργοδότησης αορίστου χρόνου.

Σημειώνουν ότι με βάση τις μέχρι στιγμής ανάγκες, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 184 συμβασιούχοι εκπαιδευτές, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί με την ολοκλήρωση των εγγραφών μαθητών και σπουδαστών στο ΣΤΕΕΚ και την οριστικοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών.

«Στον αριθμό των συμβασιούχων εκπαιδευτών περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτές αορίστου χρόνου. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των συμβασιούχων που δεν θα εργαστούν κατά τη φετινή σχολική χρονιά, δεν είναι ακόμη δυνατόν να δοθούν οριστικά στοιχεία, καθώς η διαδικασία στελέχωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και οι τελικές ανάγκες θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών σε όλα τα προγράμματα του ΣΤΕΕΚ και της συνολικής διαδικασίας στελέχωσης», καταλήγουν οι ίδιες πηγές σε σχετικό ερώτημα.

KYΠΕ