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Πριν από μερικά χρόνια, οι συζητήσεις γύρω από αυτό δεν τελεσφόρησαν και οι αντιδράσεις διαφαίνονταν πως θα ήταν έντονες, με αποτέλεσμα το θέμα να μείνει στον πάγο, να μπει στο συρτάρι και να δοθεί η εικόνα πως δύσκολα κάτι τέτοιο αλλάζει, καθώς η πραγματικότητα είναι πως πρόκειται για πολυσύνθετο ζήτημα.

Ο λόγος για το σχολικό ωράριο, το οποίο ως γνωστόν, σε περίπτωση που διαφοροποιηθεί, θα επηρεάσει αλυσιδωτά και άλλους τομείς, επομένως απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός και ολιστικό μοντέλο εφαρμογής.



Πού βρίσκεται όμως σήμερα το θέμα; Έκλεισε οριστικά ή υπάρχει ενδεχόμενο να τεθεί σε νέα βάση; Στα ερωτήματα αυτά κλήθηκε να απαντήσει η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο πρόσφατης συνέντευξής της στον «Φ», επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα.

Κι αυτό, διότι συνδέεται με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, το χρόνο διδασκαλίας, τις ανάγκες των παιδιών, τις μετακινήσεις, τις κλιματικές συνθήκες, τη λειτουργία των οικογενειών, το ολοήμερο σχολείο, τις εξωσχολικές δραστηριότητες και ασφαλώς τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών.



Πέραν των πιο πάνω, το θέμα αυτό δεν έχει κλείσει, καθώς το Υπουργείο Παιδείας έχει αναλάβει σχετική πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου: «Έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία αρχικά με το τμήμα Δημοσίων Έργων και θα είμαστε σε θέση σύντομα να προχωρήσουμε σε διαβούλευση με άλλους φορείς. Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητείται στη βάση επιστημονικών και κοινωνικών δεδομένων, με μελέτη των επιπτώσεων και ουσιαστικό διάλογο με όλους τους επηρεαζόμενους φορείς».



Με βάση, λοιπόν, τα πιο πάνω προκύπτει ότι ενδεχομένως το θέμα αυτό θα απασχολήσει εκ νέου τους εμπλεκόμενους φορείς.