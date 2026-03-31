Αναβρασμός επικρατεί τις τελευταίες μέρες στις τάξεις της ΠΟΕΔ, με αφορμή την ψήφιση πρότασης νόμου από την Ολομέλεια της Βουλής, με την οποία επιχειρείται να ρυθμιστεί το ζήτημα της επίβλεψης και φύλαξης μαθητών πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου. Ρύθμιση η οποία αφορά κυρίως νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, όπου οι μαθητές είναι μικρότερης ηλικίας. Η απόφαση της Βουλής δίνει την ευθύνη αυτή στο υπουργείο Παιδείας, επομένως, σχολεία, Σχολικές Εφορείες και Σύνδεσμοι Γονέων μένουν εκτός, αν και ήταν φορείς που κατά καιρούς επιχείρησαν να διευθετήσουν το ζήτημα αυτό, το οποίο έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις καθώς άπτεται της ασφάλειας των παιδιών που μένουν στο σχολικό χώρο χωρίς επίβλεψη.

Ήδη, κινήσεις της ΠΟΕΔ έχουν τοποθετηθεί με ανακοινώσεις αλλά και εκπαιδευτικοί έσπευσαν να σχολιάσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την απόφαση αυτή εκφράζοντας και διαφωνίες αλλά και προβληματισμούς. Το γεγονός ότι το υπουργείο Παιδείας θα αναλάβει αυτή την ευθύνη, συνεπάγεται ότι είναι πιθανόν να πρέπει να στραφεί προς τους εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση της απόφασης. Κάτι που απορρίπτουν Κινήσεις και εκπαιδευτικοί, τονίζοντας πως δεν πρέπει να ανατεθεί σε αυτούς το ζήτημα αυτό.

Πάντως, πηγές του υπουργείου Παιδείας ανέφεραν στον «Φ» ότι σε πρώτο στάδιο, αυτό που μελετάται είναι κατά πόσον αυτή η απόφαση είναι αντισυνταγματική ή όχι. Θεωρούν ότι το πιο πιθανόν θα κριθεί ως αντισυνταγματική. Σε περίπτωση όμως που κριθεί ότι δεν τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητάς της, τότε το Υπουργείο θα πρέπει να βρει τους τρόπους υλοποίησης της.