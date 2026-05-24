Το ενδιαφέρον και στην Ελλάδα προσέλκυσαν οι Βουλευτικές Εκλογές που διεξάγονται στην χώρα μας, με του μεγάλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς να καλύπτουν εκτενώς τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα.

Μάλιστα, ορισμένα ανέδειξαν τις επιπτώσεις της εν λόγω εκλογικής διαδικασίας στην ευρύτερη περιοχή καθώς και την αύξηση στην προσέλευση.

Συγκεκριμένα γράφτηκαν οι ακόλουθοι τίτλοι:

Η ΕΡΤ αναφέρει «Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο: Αυξημένη η προσέλευση των πολιτών στις κάλπες».

Το Πρώτο Θέμα αναφέρει «Βουλευτικές εκλογές σήμερα στην Κύπρο: Ρεκόρ υποψηφίων, το τεστ του Χριστοδουλίδη και τα απρόβλεπτα αποτελέσματα».

Ο ΣΚΑΙ έχει θέμα «Στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές η Κύπρος – Πότε θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα».

Το CNN.gr αναφέρουν «Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο: Αυξημένη η προσέλευση – Στις 6 μ.μ. κλείνουν οι κάλπες».

Η LIFO.gr αναφέρει «Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο: Γιατί θεωρούνται σημαντικές αλλά όχι κρίσιμες – Το βασικό διακύβευμα».