Αναφορά στην Ελλάδα και στις ελληνοτουρκικές διαφορές έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Απαντώντας στις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι το casus belli αποτελεί «ιστορική ανορθογραφία», ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Τούρκων πολιτών δεν γνωρίζει καν τι σημαίνει ο όρος.

«Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του casus belli. Αν τους ρωτήσεις τι είναι, δεν θα ξέρουν. Γι’ αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε τον λαό μας με αυτά τα θέματα», ανέφερε.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι η Άγκυρα λέει στους «Έλληνες φίλους» της πως δεν πρέπει να επιβαρύνονται ούτε οι Έλληνες ούτε οι Τούρκοι πολίτες με το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά», είπε χαρακτηριστικά.

Turkish President Erdogan on Greece & casus belli:



The vast majority of my nation doesn't even know what casus belli issue is about. If you ask them what it is, they wouldn't know.



So I don't think we need to preoccupy our nation with these things.



And we are already telling… pic.twitter.com/6x8owkmkaf — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

«Ρωτήσαμε ποτέ τον κ. Μητσοτάκη για τον αμυντικό εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί η Ελλάδα: “Γιατί τα αγοράσατε αυτά;”», αναρωτήθηκε σε άλλο σημείο των δηλώσεων.

Πρόσθεσε ότι «θα μπορούσαμε να πούμε τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπήρχε λόγος. Είναι ελεύθεροι να αγοράζουν και να πωλούν όπως επιθυμούν. Όσον αφορά την Τουρκία, εμείς ήδη παράγουμε αυτά τα συστήματα μόνοι μας».

Turkish President Erdogan on Greece:



Did we ever question Mr. Mitsotakis over the defence equipment Greece has procured by asking, "Why did you buy these?"



We could have said such things, but there was no need.



They are free to buy and sell as they wish. As for Türkiye, we… pic.twitter.com/leu1wWaPNy July 8, 2026

Περαιτέρω, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε πως ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ έχει θετική άποψη σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

Είπε πως είχε πολύ παραγωγικές συνομιλίες με τον Τραμπ κι ότι αποχώρησε ευχαριστημένος μετά τη συνάντησή τους. Απορρίπτοντας την αντίθεση του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο απόκτησης F-35 από την Τουρκία, ο Ερντογάν είπε μεταξύ άλλων πως ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λάθος εκφράζοντας την αντίθεσή του για το θέμα αυτό.

Ο Ερντογάν ανέφερε επίσης πως συζήτησε με τον Τραμπ για συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων, όπως φρεγατών, υποβρυχίων και κορβετών.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος διεμήνυσε ότι συμμερίζεται την άποψη του Έλληνα πρωθυπουργού για το Αιγαίο. «Και εγώ μοιράζομαι την ίδια άποψη με τον Μητσοτάκη σχετικά με την επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου. Ελπίζω, πρώτα οι υπουργοί Εξωτερικών μας, και μετά, αν χρειαστεί, θα καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι και θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Αλλά επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά: η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών» υποστήριξε.

Turkish President Erdogan on Greece:



I also share the same view as Mitsotakis on resolving Aegean Sea issues in particular.



Hopefully, first our foreign ministers, and then if needed we will also sit at the table and discuss this matter.



But let me say this clearly and openly… pic.twitter.com/t3py9nRVAu — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

protothema.gr